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        Танцевальная ритмика в детском клубе "Я сам"

        Танцевальная ритмика в детском клубе "Я сам"

        Танцы Ритмика
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 1400 - 2400
        Возраст: 3 - 7 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Рокоссовского, 14
        • +7 (4212) 628-805
        • +7 (4212) 938-805
        Информация

        Описание
        Курс «Танцевальная ритмика» – не просто эффективная методика, с помощью которой физическое развитие ребенка проходит грамотно, интересно и гармонично. Это особый способ научить маленького человечка владеть своим телом, чувствовать его, управлять эмоциями.

        На занятиях всегда весело - ведь они проходят под весёлую детскую музыку и песенки из любимых мультфильмов. Дружеская и очень доброжелательная  атмосфера в группе будет способствовать социализации Вашего малыша.

        Ритмика  обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка.

        Занимаясь ритмикой, дети научатся чувствовать ритм, слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. Одновременно смогут развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем помогут сформировать правильную осанку, научат основам этикета,  дадут представление об актерском мастерстве.

        Занятия ритмикой дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают  положительное воздействие на здоровье детей.

        Программа курса разработана с учетом возрастных и психологических особенностей детей. Занятия проходят в комфортной обстановке, наполненной звуками любимых мелодий и сюжетными картинками. Доказано: дети, занимающиеся ритмикой  с раннего детства, легче «входят» во взрослый мир и быстрее реализуют себя в нем, они более здоровы физически и менее подвержены стрессам.

        Ожидаемые результаты курса:

        • умение слушать и слышать музыку;
        • развитие чувства ритма
        • улучшение осанки;
        • развитие мелкой и крупной моторики;
        • улучшение координации движений;
        • повышение жизненного тонуса;
        • формирование образного мышления и воображения
        • развитие навыков общения со взрослыми и сверстниками;
        • совершенствование творческих способностей.

        Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими танцевальными качествами, на занятиях по ритмике  дети научатся чувствовать себя более раскрепощенными, смогут развивать индивидуальные качества личности, воспитать в себе трудолюбие и терпение.

        Родители во время занятия могут как отдохнуть в холле, так и отлучиться из клуба.

        Возраст: от 3 до 7 лет

        Стоимость: 1400 руб. /месяц (за 4 занятия при графике 1 р/нед) или 2400 руб./месяц (за 8 занятий при графике 2 р/нед.) 

        Продолжительность занятия: 40 минут - 1 час

        Частота занятий: 2 раза в неделю по будням или 1 раз в неделю в выходной день

        Количество человек в группах: до 12 человек

        Дополнительные расходы: нет

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