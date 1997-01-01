Танцевальная ритмика в детском клубе "Я сам"

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Информация
Описание
Курс «Танцевальная ритмика» – не просто эффективная методика, с помощью которой физическое развитие ребенка проходит грамотно, интересно и гармонично. Это особый способ научить маленького человечка владеть своим телом, чувствовать его, управлять эмоциями.
На занятиях всегда весело - ведь они проходят под весёлую детскую музыку и песенки из любимых мультфильмов. Дружеская и очень доброжелательная атмосфера в группе будет способствовать социализации Вашего малыша.
Ритмика обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка.
Занимаясь ритмикой, дети научатся чувствовать ритм, слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. Одновременно смогут развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем помогут сформировать правильную осанку, научат основам этикета, дадут представление об актерском мастерстве.
Занятия ритмикой дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей.
Программа курса разработана с учетом возрастных и психологических особенностей детей. Занятия проходят в комфортной обстановке, наполненной звуками любимых мелодий и сюжетными картинками. Доказано: дети, занимающиеся ритмикой с раннего детства, легче «входят» во взрослый мир и быстрее реализуют себя в нем, они более здоровы физически и менее подвержены стрессам.
Ожидаемые результаты курса:
- умение слушать и слышать музыку;
- развитие чувства ритма
- улучшение осанки;
- развитие мелкой и крупной моторики;
- улучшение координации движений;
- повышение жизненного тонуса;
- формирование образного мышления и воображения
- развитие навыков общения со взрослыми и сверстниками;
- совершенствование творческих способностей.
Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими танцевальными качествами, на занятиях по ритмике дети научатся чувствовать себя более раскрепощенными, смогут развивать индивидуальные качества личности, воспитать в себе трудолюбие и терпение.
Родители во время занятия могут как отдохнуть в холле, так и отлучиться из клуба.
Возраст: от 3 до 7 лет
Стоимость: 1400 руб. /месяц (за 4 занятия при графике 1 р/нед) или 2400 руб./месяц (за 8 занятий при графике 2 р/нед.)
Продолжительность занятия: 40 минут - 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю по будням или 1 раз в неделю в выходной день
Количество человек в группах: до 12 человек
Дополнительные расходы: нет
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