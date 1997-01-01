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Танцы в ЦДТ "Народные ремесла"
Адреса
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация
Описание:
Формирование системы ценностей, развитие физических и психических качества, развитие творческих способностей, развитие техники исполнения основных движений танцев
Возраст: с 4 лет.
Стоимость: 2000 рублей в месяц.
Количество человек в группе : 13
Занятия танцами – это отличная разминка для тех, кто мало двигается и замечательная возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга. Помимо этого, занятия танцами это прекрасная физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по занятию танцами в Хабаровске
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"Радуга танцевальных ритмов" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Contemporary" в "G Project Dance Center"От 14 до 18 лет От 300 до 4000 руб Частная
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Секция "High heels" в "G Project Dance Center"От 16 до 18 лет От 300 до 4000 руб Частная
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"Воображаемое пространство" в ДЮЦ "Восхождение"От 14 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Vogue" в "G Project Dance Center"От 8 до 18 лет От 300 до 4000 руб Частная
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Секция "Stretching" в школе танца "Штат 27"От 8 до 18 лет От 350 до 6000 руб Частная
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Секция "Kids hip hop" в студии танца "Шум"От 5 до 18 лет От 1200 до 2500 руб Частная
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Детский танцевальный лагерь в студии "Терпсихора"От 8 до 15 лет От 15000 руб Государственная
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Студия восточного танца в МАУ «ЦРН «Диалог»От 7 до 18 лет От 500 руб Частная
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Школа Ирландского танца "Ирландский Ветер"От 5 до 45 лет От 500 до 3000 руб Частная
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