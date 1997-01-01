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Тайский бокс в СК «Арена»
Адреса
- +7 (4212) 622-999
Информация
Описание: боевое искусство Таиланда, произошедшее из древнего тайского боевого искусства муай боран и схожее с другими индокитайскими боевыми искусствами. Термин «муай» исходит от санскритского мавья и тай, в переводе означая «поединок свободных» или «свободный бой».
В современном муай тай можно наносить удары кулаками, ступнями, голенями, локтями и коленями — из-за этого муай тай называют «боем восьми конечностей». От карате или ушу муай тай отличает отсутствие формальных комплексов, их заменяют базовые связки из двух-трёх ударов, спарринг и работа на «лапах» и мешках. Профессиональная секция.
Возраст учеников: с 10-х лет и старше. Группа смешанная.
Стоимость занятий:
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пробное занятие бесплатно (по записи),
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абонемент на 8 занятий 2400 руб.,
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абонемент на 12 занятий 3200 руб.
Продолжительность занятия: 90 мин.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 6 до 25 человек.
Форма одежды: шорты/штаны, футболка.
Расписание работы: ПН, СР, ПТ 20:00-21:30
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