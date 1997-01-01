Театр танца «Эхо» в ДК Профсоюзов

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация
Описание:
Обучение по направлению народно-сценический танец. Совершенствует координацию движений, способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, дает возможность учащимся овладеть разнообразием стилей и обогащает их исполнительские возможности, формируя качества и навыки которые не могут быть развиты за счет обучения только классическому танцу.
Классический танец. Его можно назвать фундаментом всех сценических видов танцев. Именно в системе классического танца разработаны общепринятые и используемые во всех танцевальных техниках позиции ног, рук, корпуса, головы. Познавая классический танец, ребенок познает основу хореографического искусства в целом.
Современная хореография. Является инструментом для формирования индивидуального хореографического языка танцора. Современный танец работает с природной структурой тела и поэтому безопасен и доступен начинающим, а профессиональным танцорам позволяет открывать для себя новые грани танца.
Возраст учеников: от 3 до 10 лет.
Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание работы: понедельник, вторник ,среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
-
Hip-hop в СК «Арена»От 7 до 9 лет Частная
-
Студия восточного танца в МАУ «ЦРН «Диалог»От 7 до 18 лет От 500 руб Частная
-
Ансамбль «Ступени» в ДК ПрофсоюзовОт 8 до 15 лет От 800 руб Частная
-
Бальный спортивный танец в ДЮЦ "Дэнс"От 6 до 18 лет От 2000 до 2000 руб Государственная
-
Студия эстрадного танца "Максимум"От 3 до 18 лет Государственная
-
Ансамбль «Студия С» в ДК ПрофсоюзовОт 14 до 18 лет От 800 руб Частная
-
Программа "Танцующий театр" в ДЮЦ «Восхождение»От 7 до 17 лет Государственная
-
Секция "Baby Dance" в студии "Positive"От 3 до 9 лет От 2000 руб Частная
-
Секция "Хип-хоп" в ДЮЦ "Дэнс"От 8 до 17 лет От 2000 до 2000 руб Государственная
-
Секция "Jazz Funk Baby" в студии "Positive"От 8 до 18 лет От 2000 руб Частная
Загрузка комментариев...