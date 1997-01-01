Театр танца «Эхо» в ДК Профсоюзов

Информация

Описание:

Обучение по направлению народно-сценический танец. Совершенствует координацию движений, способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, дает возможность учащимся овладеть разнообразием стилей и обогащает их исполнительские возможности, формируя качества и навыки которые не могут быть развиты за счет обучения только классическому танцу.

Классический танец. Его можно назвать фундаментом всех сценических видов танцев. Именно в системе классического танца разработаны общепринятые и используемые во всех танцевальных техниках позиции ног, рук, корпуса, головы. Познавая классический танец, ребенок познает основу хореографического искусства в целом.

Современная хореография. Является инструментом для формирования индивидуального хореографического языка танцора. Современный танец работает с природной структурой тела и поэтому безопасен и доступен начинающим, а профессиональным танцорам позволяет открывать для себя новые грани танца.

Возраст учеников: от 3 до 10 лет.

Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание работы: понедельник, вторник ,среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.