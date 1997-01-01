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Театральная студия «Фантазёры» в МАУ «ЦРН «Диалог»
Цена: От 500
Возраст: 3 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Краснофлотский, ул. Ильича, 3
- +7 (4212) 701-601
Информация
Описание: занятия в театральной студии научат детей уверенно чувствовать себя при публичных выступлениях, раскрыть свой творческий потенциал, социализироваться.
Возраст учеников: от 3 до 6 лет.
Стоимость занятий: от 500 руб./месяц.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание занятий: ПН, СР 15:00.
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