Театральная студия «Планета» в ДК Профсоюзов

Информация

Описание:

Главная задача студии – развитие творческого потенциала ребенка. В легкой игровой форме ребенок научится держаться уверенно и раскрепощено. Каждое занятие состоит из нескольких частей: физическая и речевая разминка, тренинги, этюды, теоретическая часть и др.

Участники театральной студии «Планета» ежеквартально будут посещать театры и музеи города. Смогут познакомиться с закулисной жизнью театров, с работой театральных цехов, организуются творческие встречи с артистами этих театров. Планируются отчетные «открытые и контрольные уроки» для участников и их родителей.

Возраст учеников: от 4 лет.

Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание работы: понедельник, среда, суббота.