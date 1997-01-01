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Театральная студия «Планета» в ДК Профсоюзов
Адреса
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация
Описание:
Главная задача студии – развитие творческого потенциала ребенка. В легкой игровой форме ребенок научится держаться уверенно и раскрепощено. Каждое занятие состоит из нескольких частей: физическая и речевая разминка, тренинги, этюды, теоретическая часть и др.
Участники театральной студии «Планета» ежеквартально будут посещать театры и музеи города. Смогут познакомиться с закулисной жизнью театров, с работой театральных цехов, организуются творческие встречи с артистами этих театров. Планируются отчетные «открытые и контрольные уроки» для участников и их родителей.
Возраст учеников: от 4 лет.
Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание работы: понедельник, среда, суббота.
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