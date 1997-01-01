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Театральная студия на английском в «Grouth Club»
Адреса
- +7 (924) 118-15-43 , Юлия Сергеевна
Информация
Описание: театр на английском с песнями и декорациями. Инсценируем детские песни, стихотворения и сказки. Разучиваем диалоги, изучаем детские английские книги через постановки. Занятия проходят с играми и упражнениями на развитие актерского мастерства и речи. Уходит языковой барьер в коммуникации на английском языке, ставятся правильность звуков и коммуникации на английском языке. На занятиях в театральной студии мы вместе с детьми делаем и кукольный театр на английском языке, и декорации к показам. Ваш ребёнок не останется равнодушным к творчеству с английским языком!
Возраст учеников: от 7 до 14 лет.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 60 минут.
Количество человек в группах: 6-8.
Стоимость занятий:
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375 руб./занятие в группе.
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500 руб./индивидуальное занятие.
Расписание занятий:
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ср 16:00 – 17:00
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сб 14:00 – 15:00
Форма одежды: спортивная, с собой чешки, носочки для занятий на ковре.
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