Театральная студия на английском в «Grouth Club»

Информация

Описание: театр на английском с песнями и декорациями. Инсценируем детские песни, стихотворения и сказки. Разучиваем диалоги, изучаем детские английские книги через постановки. Занятия проходят с играми и упражнениями на развитие актерского мастерства и речи. Уходит языковой барьер в коммуникации на английском языке, ставятся правильность звуков и коммуникации на английском языке. На занятиях в театральной студии мы вместе с детьми делаем и кукольный театр на английском языке, и декорации к показам. Ваш ребёнок не останется равнодушным к творчеству с английским языком!

Возраст учеников: от 7 до 14 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 60 минут.

Количество человек в группах: 6-8.

Стоимость занятий:

375 руб./занятие в группе.

500 руб./индивидуальное занятие.

Расписание занятий:

ср 16:00 – 17:00

сб 14:00 – 15:00

Форма одежды: спортивная, с собой чешки, носочки для занятий на ковре.