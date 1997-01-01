Театральная студия "Самовар"

Информация

В программе обучения: Актерское мастерство, пластика, сценическая речь.

Раскрываем творческие способности, развиваем речь и словарный запас, учим выступать на сцене, поможем преодолеть стеснение и приобрести уверенность в себе, участие в концертных программах праздниках и спектаклях.

Любительская студия при Доме Культуры для Молодежи и Населения.

Форма одежды: Темные трико, темная водолазка или футболка, сменная обувь(чешки, балетки)

Расписание занятий:

вторник

10:00-11:00 - средняя группа

14:00-15:00 - средняя группа

15:00-16:00 - младшая группа

19:00-20:00 - старшая группа

пятница

10:00-11:00 - средняя группа

14:00-15:00 - средняя группа

15:00-16:00 - младшая группа

19:00-20:00 - старшая группа

возраст

младшая группа 7-9 лет

средняя группа 10-13 лет

старшая группа 14-20 лет

Стоимость занятий: 500 рублей в месяц

Продолжительность: 1 час

Количество человек в группе: 10

Дополнительные расходы: на посещение спектаклей города, согласно программе подготовки, 4 раза в год.