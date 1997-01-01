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Театральная студия "Самовар"
Адреса
- +7 (914) 204-10-02
Информация
В программе обучения: Актерское мастерство, пластика, сценическая речь.
Раскрываем творческие способности, развиваем речь и словарный запас, учим выступать на сцене, поможем преодолеть стеснение и приобрести уверенность в себе, участие в концертных программах праздниках и спектаклях.
Любительская студия при Доме Культуры для Молодежи и Населения.
Форма одежды: Темные трико, темная водолазка или футболка, сменная обувь(чешки, балетки)
Расписание занятий:
вторник
10:00-11:00 - средняя группа
14:00-15:00 - средняя группа
15:00-16:00 - младшая группа
19:00-20:00 - старшая группа
пятница
10:00-11:00 - средняя группа
14:00-15:00 - средняя группа
15:00-16:00 - младшая группа
19:00-20:00 - старшая группа
возраст
младшая группа 7-9 лет
средняя группа 10-13 лет
старшая группа 14-20 лет
Стоимость занятий: 500 рублей в месяц
Продолжительность: 1 час
Количество человек в группе: 10
Дополнительные расходы: на посещение спектаклей города, согласно программе подготовки, 4 раза в год.
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