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Театральная студия в центре "Апельсин"
Цена: Цена не указана
Возраст: 0 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, пер. Дежнёва, 1
- +7 (4212) 450-143
Хабаровск, Центральный, ул. Панькова, 29Б
- +7 (914) 157-11-37
Информация
Поможем расскрыть и развить способности дарования ребенка, вырастить свободного, целеустремленного, уверенного в себе человека, научить малыша думать, творить и созидать, творчески подходить к самым тяжелым и скучным заданиям.
Работа детского центра "Апельсин" направлена на индивидуальный подход в развитии каждого ребенка.
Ребенок - это целый мир под названием "Я", в кототором много интересного и не известного.
Услуги:
- занятия для детей от шести месяцев до семи лет;
- развивающие занятия, методики раннего развития, комплексную подготовку к школе;
- песочную терапия, английский язык, психолога, логопеда;
- веселые праздники и дни рождения, утренники;
В педагогическом процессе участвуют все: и дети, и родители, и педагоги.
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