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        Театральная студия в ДСЦ "ЮниCLUB"

        Театральная студия в ДСЦ "ЮниCLUB"

        Количество преподавателей: 1
        Театр Актерское мастерство
        Рейтинг: 7.7
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 5 - 8 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Гамарника, 64
        • +7 (4212) 918-918
        • +7 (4212) 910-655
        • +7 (4212) 707-020
        Информация

        В программу занятий театральной студии входят следующие направления:

        1) Актерское мастерство

        Продолжительность: 90 минут

        Данная программа направлена на развитие фантазии, воображения, техники речи. Снятие зажимов, страхов "Публичного выступления", "Перевоплощения".

        Посещая занятия по актерскому мастерству Ваши дети смогут добиться таких успехов как:

        •   дети становятся менее стеснительными и застенчивыми;
        •   не боятся проявить себя;
        •   они более уверены в окружении большого количества людей, особенно незнакомых;
        •   нескованные и раскрытые в общении со сверстниками;
        •   у них улучшается речь, дикция, память и внимание;
        •   расширяется кругозор;
        •   повышается интеллект;
        •   развиваются творческие способности.

        2) Танцевальная подготовка

        Продолжительность: 55 минут

        Танцевальная подготовка немаловажна для настоящего артиста.Данное заниятие поможет Вашим детям раскрепоститься,  будет способствовать эстетическому развитию, развитию музыкального слуха, чувства ритма и  координации движений. Улучшается природная гибкость, осанка, в положительную сторону меняется походка и фигура.   

        3) Музыкальная подготовка

        Продолжительность: 55 минут

        Развитие музыкального слуха, постановка речевого аппарата и дыхания, основы хорового пения. Знакомство с музыкальными инструментами.

        Основа: платная.

        4)​ Школа YouTube

        Продолжительность: 50 минут

        Школа YouTube - новое направление театральной студи. Здесь дети будут участвовать в интересных и развлекательных рубриках , научатся уверенно держаться в кадре, импровизировать на камеру, узнают основы теории видеомонтажа, как устанавливать световое оборудование и секреты съёмок в хромакее*! Также каждую неделю детей и родителей будет ожидать новый выпуск на  YouTube - канале.

        Секции и студии по актерскому мастерству, помогают Вашим детям развить не только социально-коммуникативные навыки, но так же научат работать в команде, преодолеть психологический барьер. В процессе обучения дети знакомятся с историей театра, основными жанрами театрального искусства, выполняют различные задания по развитию жестов, мимики и пластике тела.  Очень большое значение имеет индивидуальный подход к каждому учащемуся, это очень важный фактор для раскрытия таланта каждого ребенка.

        Возраст учащихся: от 5 до 8 лет.

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по актерскому мастерству в Хабаровске.

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