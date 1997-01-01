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Театральная студия в ДСЦ "ЮниCLUB"
Адреса
- +7 (4212) 918-918
- +7 (4212) 910-655
- +7 (4212) 707-020
Информация
В программу занятий театральной студии входят следующие направления:
1) Актерское мастерство
Продолжительность: 90 минут
Данная программа направлена на развитие фантазии, воображения, техники речи. Снятие зажимов, страхов "Публичного выступления", "Перевоплощения".
Посещая занятия по актерскому мастерству Ваши дети смогут добиться таких успехов как:
- дети становятся менее стеснительными и застенчивыми;
- не боятся проявить себя;
- они более уверены в окружении большого количества людей, особенно незнакомых;
- нескованные и раскрытые в общении со сверстниками;
- у них улучшается речь, дикция, память и внимание;
- расширяется кругозор;
- повышается интеллект;
- развиваются творческие способности.
2) Танцевальная подготовка
Продолжительность: 55 минут
Танцевальная подготовка немаловажна для настоящего артиста.Данное заниятие поможет Вашим детям раскрепоститься, будет способствовать эстетическому развитию, развитию музыкального слуха, чувства ритма и координации движений. Улучшается природная гибкость, осанка, в положительную сторону меняется походка и фигура.
3) Музыкальная подготовка
Продолжительность: 55 минут
Развитие музыкального слуха, постановка речевого аппарата и дыхания, основы хорового пения. Знакомство с музыкальными инструментами.
Основа: платная.
4) Школа YouTube
Продолжительность: 50 минут
Школа YouTube - новое направление театральной студи. Здесь дети будут участвовать в интересных и развлекательных рубриках , научатся уверенно держаться в кадре, импровизировать на камеру, узнают основы теории видеомонтажа, как устанавливать световое оборудование и секреты съёмок в хромакее*! Также каждую неделю детей и родителей будет ожидать новый выпуск на YouTube - канале.
Секции и студии по актерскому мастерству, помогают Вашим детям развить не только социально-коммуникативные навыки, но так же научат работать в команде, преодолеть психологический барьер. В процессе обучения дети знакомятся с историей театра, основными жанрами театрального искусства, выполняют различные задания по развитию жестов, мимики и пластике тела. Очень большое значение имеет индивидуальный подход к каждому учащемуся, это очень важный фактор для раскрытия таланта каждого ребенка.
Возраст учащихся: от 5 до 8 лет.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по актерскому мастерству в Хабаровске.
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Секция "Кукольный театр" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 10 лет Бесплатно Государственная
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Театральная студия в МЦ «Арлекин»От 4 до 9 лет От 2800 руб Частная
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Детский кукольный театр "Капитошка"От 7 до 16 лет Бесплатно Государственная
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Актерское мастерство в вокальном коллективеОт 6 до 18 лет Государственная
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Детский танцевальный лагерь в студии "Терпсихора"От 8 до 15 лет От 15000 руб Государственная
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Театральная студия «Небеса» в МАУ «ЦРН «Диалог»От 7 до 18 лет От 500 руб Частная
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Театральная студия в клубе «Грамотейка»От 4 до 12 лет От 500 до 2600 руб Частная
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Секция "Театр кукол" в ДШИ №6От 8 до 12 лет От 150 до 1200 руб Государственная
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Театральная студия «Фантазёры» в МАУ «ЦРН «Диалог»От 3 до 6 лет От 500 руб Частная
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Секция "Мир кукол" в ДЮЦ "Восхождение"От 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
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