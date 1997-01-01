Театральная студия в ДСЦ "ЮниCLUB"

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В программу занятий театральной студии входят следующие направления:

1) Актерское мастерство

Продолжительность: 90 минут

Данная программа направлена на развитие фантазии, воображения, техники речи. Снятие зажимов, страхов "Публичного выступления", "Перевоплощения".

Посещая занятия по актерскому мастерству Ваши дети смогут добиться таких успехов как:

дети становятся менее стеснительными и застенчивыми;

не боятся проявить себя;

они более уверены в окружении большого количества людей, особенно незнакомых;

нескованные и раскрытые в общении со сверстниками;

у них улучшается речь, дикция, память и внимание;

расширяется кругозор;

повышается интеллект;

развиваются творческие способности.

2) Танцевальная подготовка

Продолжительность: 55 минут

Танцевальная подготовка немаловажна для настоящего артиста.Данное заниятие поможет Вашим детям раскрепоститься, будет способствовать эстетическому развитию, развитию музыкального слуха, чувства ритма и координации движений. Улучшается природная гибкость, осанка, в положительную сторону меняется походка и фигура.

3) Музыкальная подготовка

Продолжительность: 55 минут

Развитие музыкального слуха, постановка речевого аппарата и дыхания, основы хорового пения. Знакомство с музыкальными инструментами.

Основа: платная.

4)​ Школа YouTube

Продолжительность: 50 минут

Школа YouTube - новое направление театральной студи. Здесь дети будут участвовать в интересных и развлекательных рубриках , научатся уверенно держаться в кадре, импровизировать на камеру, узнают основы теории видеомонтажа, как устанавливать световое оборудование и секреты съёмок в хромакее*! Также каждую неделю детей и родителей будет ожидать новый выпуск на YouTube - канале.

Секции и студии по актерскому мастерству, помогают Вашим детям развить не только социально-коммуникативные навыки, но так же научат работать в команде, преодолеть психологический барьер. В процессе обучения дети знакомятся с историей театра, основными жанрами театрального искусства, выполняют различные задания по развитию жестов, мимики и пластике тела. Очень большое значение имеет индивидуальный подход к каждому учащемуся, это очень важный фактор для раскрытия таланта каждого ребенка.

Возраст учащихся: от 5 до 8 лет.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по актерскому мастерству в Хабаровске.