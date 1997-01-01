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Театральная студия в клубе «Грамотейка»
Адреса
- +7 (914) 159-11-50
- +7 (4212) 241-150
Информация
Описание: театральная студия выполняет множество задач для будущего развития ребенка: формирование уверенности в себе перед публичными выступлениями, развитие гибкости тела, жестов, мимики, умение правильно говорить и грамотно строить свою речь, постановка правильного дыхания.
В клубе регулярно проходят мини-спектакли, не считая трех отчетных концертов в январе, мае и сентябре, которые проводятся на настоящей сцене и зрительном зале.
Также дети принимают участие в концертах и театральных фестивалях «Тру-ля-ля», «Театральная весна» и «Рождество глазами детей» и других мероприятиях.
Даже если ребенок не выбирает актерское мастерство как основной вид своего любимого занятия, практическая польза от занятий в театральной студии будет отмечена родителями уже после первых посещений.
Возраст учеников: от 4 до 12 лет.
Стоимость занятий: 500 руб./1 занятие, 2600 руб./абонемент на 8 занятий.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Форма одежды: свободная.
Режим работы: ПН-ПТ 09:00-20:00; СБ-ВС 09:00-15:00.
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