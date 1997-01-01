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Театральная студия в МЦ «Арлекин»
Адреса
- +7 (4212) 766-066
Информация
Описание:
Результат после занятий в студии:
- • Дети приобретают уверенность в себе. Занятия проходят в очень комфортной и жизнерадостной атмосфере, на которых ребенок получает первые азы публичного выступления. Кроме того, он начинает выступать как в команде, так и соло, приобретая с каждым разом все больше и больше уверенности.
- • Дети становятся раскрепощенными и открытыми как на сцене, так и в жизни.
- • Занятия дают внутреннюю свободу и способность чувствовать себя комфортно при наличии зрителей. Мы научим ребенка чётко, последовательно и доходчиво выражать свою мысль, через игровые и тренинговые упражнения поможем избавиться от психологических зажимов и комплексов.
- • Ваш ребенок научится творчески выражать себя и регулировать собственные эмоции.
Очень часто ребенок осмысляет полученные роли, задается вопросами сам или с помощью педагогов - отчего и почему тот или иной персонаж так поступил? А как бы он поступил на его месте? Дети, конечно же, привносят свое ощущение и понимание роли.
• Улучшение дикции и артикуляции. На каждом занятии дети выполняют артикуляционные, дыхательные и другие упражнения. Многие родители отмечают улучшение речи уже после нескольких месяцев занятий.
Возраст учеников: 4-9 лет.
Стоимость занятий: от 2800 в месяц.
Продолжительность занятия: 50 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 10.
Наличии диплома: по окончании курса выдается диплом.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание занятий: ПН, ПТ 17:00-17:50.
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