Театральная студия в МЦ «Арлекин»

Информация

Описание:

Результат после занятий в студии:

• Дети приобретают уверенность в себе. Занятия проходят в очень комфортной и жизнерадостной атмосфере, на которых ребенок получает первые азы публичного выступления. Кроме того, он начинает выступать как в команде, так и соло, приобретая с каждым разом все больше и больше уверенности.



• Дети становятся раскрепощенными и открытыми как на сцене, так и в жизни.



• Занятия дают внутреннюю свободу и способность чувствовать себя комфортно при наличии зрителей. Мы научим ребенка чётко, последовательно и доходчиво выражать свою мысль, через игровые и тренинговые упражнения поможем избавиться от психологических зажимов и комплексов.



• Ваш ребенок научится творчески выражать себя и регулировать собственные эмоции.

Очень часто ребенок осмысляет полученные роли, задается вопросами сам или с помощью педагогов - отчего и почему тот или иной персонаж так поступил? А как бы он поступил на его месте? Дети, конечно же, привносят свое ощущение и понимание роли.

• Улучшение дикции и артикуляции. На каждом занятии дети выполняют артикуляционные, дыхательные и другие упражнения. Многие родители отмечают улучшение речи уже после нескольких месяцев занятий.

Возраст учеников: 4-9 лет.

Стоимость занятий: от 2800 в месяц.

Продолжительность занятия: 50 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 10.

Наличии диплома: по окончании курса выдается диплом.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.

Расписание занятий: ПН, ПТ 17:00-17:50.