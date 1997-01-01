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        Театральная студия в МЦ «Арлекин»

        Театральная студия в МЦ «Арлекин»

        Количество преподавателей: 1
        Актерское мастерство
        Рейтинг: 7.7
        Цена: От 2800
        Возраст: 4 - 9 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 2Б
        • +7 (4212) 766-066
        Информация

        Описание:

        Результат после занятий в студии:

          • • Дети приобретают уверенность в себе. Занятия проходят в очень комфортной и жизнерадостной атмосфере, на которых ребенок получает первые азы публичного выступления. Кроме того, он начинает выступать как в команде, так и соло, приобретая с каждым разом все больше и больше уверенности.
          • • Дети становятся раскрепощенными и открытыми как на сцене, так и в жизни.
          • • Занятия дают внутреннюю свободу и способность чувствовать себя комфортно при наличии зрителей. Мы научим ребенка чётко, последовательно и доходчиво выражать свою мысль, через игровые и тренинговые упражнения поможем избавиться от психологических зажимов и комплексов.
          • • Ваш ребенок научится творчески выражать себя и регулировать собственные эмоции.

        Очень часто ребенок осмысляет полученные роли, задается вопросами сам или с помощью педагогов - отчего и почему тот или иной персонаж так поступил? А как бы он поступил на его месте? Дети, конечно же, привносят свое ощущение и понимание роли.

        • Улучшение дикции и артикуляции. На каждом занятии дети выполняют артикуляционные, дыхательные и другие упражнения. Многие родители отмечают улучшение речи уже после нескольких месяцев занятий.

        Возраст учеников: 4-9 лет.

        Стоимость занятий: от 2800 в месяц.

        Продолжительность занятия: 50 минут.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Количество человек в группах: до 10.

        Наличии диплома: по окончании курса выдается диплом.

        Форма одежды: свободная.

        Дополнительные расходы: нет.

        Расписание занятий: ПН, ПТ 17:00-17:50.

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