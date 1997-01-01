Театральная студия в РЦ "Детская академия"

Информация

Описание

На базе развивающего цента «Детская академия» в Хабаровске работает театральная студия для детей. Здесь малыши разных возрастов смогут приобрести навыки актёрского мастерства и открыть в себе новые таланты. Занятия проводят опытные педагоги, которые найдут подход к каждому ребёнку.

Детская театральная студия способствует не только раскрытию творческих способностей, но и развитию памяти, речи, коммуникабельности.

Возраст: от 4 до 7 лет

Стоимость: 1800 руб., 4 занятия

Продолжительность занятия: 50 минут

Частота занятий: 1 раз в неделю

Форма одежды: повседневная одежда

Дополнительные расходы: нет