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Театральная студия в РЦ "Детская академия"
Цена: 1800 - 1800
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Гамарника, 37
- +7 (4212) 626-655
Хабаровск, Кировский, ул. Шеронова, 137
- +7 (924) 305-17-39
Информация
Описание
На базе развивающего цента «Детская академия» в Хабаровске работает театральная студия для детей. Здесь малыши разных возрастов смогут приобрести навыки актёрского мастерства и открыть в себе новые таланты. Занятия проводят опытные педагоги, которые найдут подход к каждому ребёнку.
Детская театральная студия способствует не только раскрытию творческих способностей, но и развитию памяти, речи, коммуникабельности.
Возраст: от 4 до 7 лет
Стоимость: 1800 руб., 4 занятия
Продолжительность занятия: 50 минут
Частота занятий: 1 раз в неделю
Форма одежды: повседневная одежда
Дополнительные расходы: нет
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