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"Театральные игры от А до Я" в ДЮЦ "Восхождение"
Адреса
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация
Описание: занятия театральными играми направлено на формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; на воспитание активного зрителя и гражданина.
Театральные игры - коллективная деятельность. Разнообразие постановочных задач дает возможность каждому ребенку максимально реализовать свои возможности и способности. Театральные игры богаты ситуациями совместного переживания, которое способствует эмоциональному сплочению коллектива.
Практико-ориентированная деятельность театрального объединения способствует повышению интереса к театральному творчеству и его влиянию на воспитательный процесс среди подрастающего поколения, что ведёт к оздоровлению отношений между детьми.
Программа развивает личность ребёнка, его творческие способности, оптимизирует процесс развития речи, голоса, чувства ритма, учит вдумчивому отношению к художественному слову.
Программа «Театральные игры от А до Я» не предусматривает дальнейшее изучение детьми актёрского мастерства или мастерства режиссёра.
Возраст учеников: от 7 до 17 лет.
Количество человек в группах: до 15 детей.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
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