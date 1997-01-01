"Театральные игры от А до Я" в ДЮЦ "Восхождение"

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Описание: занятия театральными играми направлено на формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; на воспитание активного зрителя и гражданина.

Театральные игры - коллективная деятельность. Разнообразие постановочных задач дает возможность каждому ребенку максимально реализовать свои возможности и способности. Театральные игры богаты ситуациями совместного переживания, которое способствует эмоциональному сплочению коллектива.

Практико-ориентированная деятельность театрального объединения способствует повышению интереса к театральному творчеству и его влиянию на воспитательный процесс среди подрастающего поколения, что ведёт к оздоровлению отношений между детьми.

Программа развивает личность ребёнка, его творческие способности, оптимизирует процесс развития речи, голоса, чувства ритма, учит вдумчивому отношению к художественному слову.

Программа «Театральные игры от А до Я» не предусматривает дальнейшее изучение детьми актёрского мастерства или мастерства режиссёра.

Возраст учеников: от 7 до 17 лет.

Количество человек в группах: до 15 детей.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.