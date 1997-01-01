Техническое моделирование в ДЮЦ "Техноспектр"

Информация

Описание:

Начальное техническое моделирование – это конструирование моделей технических объектов от силуэтных до объемных, от самодвижущих – инерционных до электрифицированных по графическому изображению по замыслу, используя самый различный материал и инструмент.

Актуальность кружка в том, что он помогает расширить и закрепить на практике знания основ наук, получаемые в общеобразовательной школе – это математика, физика, черчение, технология, рисование.

Занятия техническим творчеством в объединении НТМ способствуют развитию навыков моделирования, конструирования и изобретательства. Ребята осваивают технический рисунок, графическую подготовку, конструкторно-технологическую документацию, саморазвиваются, самореализовываться, изучают технологию НТМ при работе с инструментами, материалами, приспособлениями, станками и приобщают данные навыки к нормам социальной жизнедеятельности.

Возраст учеников: от 7 до 12 лет

Продолжительность занятия:

1-й год обучения – 1 ч. 30 мин. (2 занятия по 45 мин.)

со 2-го года обучения – 2 ч. 15 мин. (3 занятия по 45 мин.)

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: 8-12 человек.

Стоимость занятий: бесплатно.