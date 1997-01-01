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Техническое моделирование в ДЮЦ "Техноспектр"
Адреса
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический кабинет
Информация
Описание:
Начальное техническое моделирование – это конструирование моделей технических объектов от силуэтных до объемных, от самодвижущих – инерционных до электрифицированных по графическому изображению по замыслу, используя самый различный материал и инструмент.
Актуальность кружка в том, что он помогает расширить и закрепить на практике знания основ наук, получаемые в общеобразовательной школе – это математика, физика, черчение, технология, рисование.
Занятия техническим творчеством в объединении НТМ способствуют развитию навыков моделирования, конструирования и изобретательства. Ребята осваивают технический рисунок, графическую подготовку, конструкторно-технологическую документацию, саморазвиваются, самореализовываться, изучают технологию НТМ при работе с инструментами, материалами, приспособлениями, станками и приобщают данные навыки к нормам социальной жизнедеятельности.
Возраст учеников: от 7 до 12 лет
Продолжительность занятия:
- 1-й год обучения – 1 ч. 30 мин. (2 занятия по 45 мин.)
- со 2-го года обучения – 2 ч. 15 мин. (3 занятия по 45 мин.)
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: 8-12 человек.
Стоимость занятий: бесплатно.
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