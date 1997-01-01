"Территория лидерства" в ЦВР "Планета взросления"

Информация

Описание: программа развивает лидерские, организаторские и коммуникативные качества подростков, способствовать формированию у учащихся, навыков руководства, психологической и коммуникативной культуры, способности к рефлексии.

Возраст учащихся: от 12 до 18 лет.

Количество человек в группах: до 20.