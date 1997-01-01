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"Территория лидерства" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 12 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 51
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: программа развивает лидерские, организаторские и коммуникативные качества подростков, способствовать формированию у учащихся, навыков руководства, психологической и коммуникативной культуры, способности к рефлексии.
Возраст учащихся: от 12 до 18 лет.
Количество человек в группах: до 20.
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