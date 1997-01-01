Тхэквондо МФТ в СК «Арена»

Информация

Описание: вид боевого искусства, не знающий равных по мощности и эффективности техники. Составляющие это искусство дисциплина, техника и дух являются средствами развития у занимающихся чувства справедливости, твердости, гуманизма и целеустремленности. Корейское "таэ" означает "выполнение удара ногой в прыжке или полете", "квон" - "кулак" (главным образом в контексте нанесения удара или разбивания чего-либо рукой), "до" - "искусство", "путь" - путь истины, проторенный в прошлом, покрытый святостью и мудростью. Соединив все вместе, получаем," что слово "таеквон-до" обозначает систему духовной тренировки и технику самообороны без оружия, наряду со здоровьем, а также квалифицированным исполнением ударов, блоков и прыжков, выполняющихся голыми руками и ногами для поражения одного или нескольких соперников. Секция профессиональная.

Возраст учеников: с 5 до 14 лет.

Стоимость занятий:

пробное занятие бесплатно (по записи),

детский абонемент на 8 занятий 2400 руб.,

детский абонемент на 12 занятий 3200 руб.

Продолжительность занятия: 60 мин.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 6 до 25 человек.

Форма одежды: кимоно.

Расписание работы: ВТ, ЧТ, СБ 17:00-18:00.