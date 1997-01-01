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Тхэквондо в ФК " World Classики"
Цена: 2400 - 3800
Возраст: 5 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ш. Восточное, 41
- +7 (4212) 646-464
Хабаровск, Центральный, ул. Тургенева, 46
- +7 (4212) 413-256
Информация
Описание: Традиционное боевое искусство без использования оружия. Характерной особенностью тхэквондо является широкое применение ударов ногами, а также ударов ногами и руками в прыжках.
Главными принципами корейского боевого искусства являются высокая духовность, совесть, выдержка, целеустремленность.
Возраст учеников: 5-14 лет
Стоимость занятий:
- Младшая группа 2600 руб. в месяц.
- Старшая группа 3800 руб. в месяц.
- Затяния в клубе на Восточном шоссе - 2400 руб./месяц (2 раза в неделю).
Продолжительность занятий: Младшая группа 55 мин, старшая группа 90 мин.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: 6-8.
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