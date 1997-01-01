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Тхэквондо в СК «Барсы»
Цена: От 2500
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, ул. Бондаря, 3
- +7 (914) 777-74-11
- +7 (999) 794-61-91
- +7 (924) 101-34-64
Хабаровск, ул. Доватора, 24а
- +7 (4212) 773-098
- +7 (914) 777-74-11
- +7 (999) 794-61-91
- +7 (924) 101-34-64
Информация
Описание: тхэквондо - спорт высших достижений, олимпийский вид спорта. Развивает самодисциплину, упорство и целеустремленность. Спортсмены участвуют в соревнованиях с периодичностью 1-2 раза в месяц, начиная от городских, заканчивая всероссийскими соревнованиями и международными.
Возраст учеников: от 5 до 18 лет.
Стоимость занятий: 2500 руб./мес.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 15 человек.
Форма одежды: форма для тхэквондо - добок (рубашка, штаны и пояс).
Дополнительные расходы (форма и экипировка, которую необходимо обновлять каждые 3 – 5 лет).
Режим работы: ПН – СБ с 17:00 до 21:00.
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж 6 летОтзывов: 0
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Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж 3 годаОтзывов: 0
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