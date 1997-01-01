Тхэквондо в СК «Барсы»

Информация

Описание: тхэквондо - спорт высших достижений, олимпийский вид спорта. Развивает самодисциплину, упорство и целеустремленность. Спортсмены участвуют в соревнованиях с периодичностью 1-2 раза в месяц, начиная от городских, заканчивая всероссийскими соревнованиями и международными.

Возраст учеников: от 5 до 18 лет.

Стоимость занятий: 2500 руб./мес.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 15 человек.

Форма одежды: форма для тхэквондо - добок (рубашка, штаны и пояс).

Дополнительные расходы (форма и экипировка, которую необходимо обновлять каждые 3 – 5 лет).

Режим работы: ПН – СБ с 17:00 до 21:00.