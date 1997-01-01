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Тренажерный зал для детей в ДСЦ «ЮниCLUB»
Адреса
- +7 (4212) 707-020
- +7 (4212) 918-918
Информация
Описание: в зале представлены тренажеры компании HOIST, созданные специально для детей и подростков.
Эти тренажеры не являются упрощенной версией тренажеров для взрослых. Производители постарались снизить возможность получения травм и ушибов, позволяя максимально эффективно использовать возможности тренажеров.
Цель создания этой линии тренажеров - изменить отношение подростков к занятиям спортом путем воспитания у них с раннего возраста активного образа жизни. В программе детского спортивного центра предусмотрены эффективные круговые групповые тренировки в тренажерном зале для детей от 6 до 15 лет. В программу включен комплекс упражнений направленный на укрепление всех мышечных групп. Технология активного сидения обеспечивает корректную биомеханику и безопасность занятий. Занятия проводятся под чутким руководством инструктора тренажерного зала, а так же у Ваших детей есть возможность записаться на индивидуальные тренировки в тренажерный зал спортивного центра, где инструктором будет подобрана оптимальная программа, комплекс упражнений и интенсивность нагрузки для Вашего ребенка.
Данное направление включено как в программу общих карты для детей от 6-ти лет, так и является отдельным направлением.
Возраст учеников: от 6 до 15 лет.
Продолжительность занятия: 40 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
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