"Творческая лепка" в ЦВР "Планета взросления"

Информация

Описание: лепка из полимерной глины является не только приятным успокаивающим занятием, но и приносит огромное количество положительных эмоций, что является мощным толчком к воплощению новых идей, подчеркивает творческую индивидуальность. Пластика – это искусство воспроизводить свою мысль в осязаемых формах и является одной из наиболее эмоциональных сфер деятельности ребенка. Работа с глиной в разных техниках расширяет круг возможностей детей, развивает пространственное воображение, конструкторские способности.

Возраст учащихся: от 6 до 10 лет.

Основа: платная.

Количество человек в группах: до 15.