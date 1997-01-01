Творческая мастерская в центре «Колибри»

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Описание: конструирование из бумаги - полезное и увлекательное занятие для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Создать оригинальный шедевр вам помогут наши занятия в творческой мастерской, которые познакомят детей с квиллингом, оригами, бисероплетением.

Квиллинг отлично подходит и мальчикам, и девочкам. Это прекрасная возможность развить творческие способности, сформировать воображение, моторику, эстетику, внимание и мышление. Стоит особо отметить о взаимосвязи мелкой моторики, мышления и речи детей. Детки, которые занимаются каким-либо видом творчества, намного расторопнее и целеустремлённее, нежели их сверстники.

Оригами - идеальная дидактическая игра, развивающая фантазию и изобретательность, логику и пространственное мышление, воображение и интеллект. Оптимальный возраст детей для полного освоения оригами - 5-6 лет. Во время занятий оригами дети учатся работать с бумагой и удерживать внимание на предмете в течение дли­тельного времени. Фигурка может сочетаться с за­гадкой, стихами, прибауткой. В процессе работы ребята и песенку вы­учат, и фигурку освоят!

Бисероплетение – это уникальное занятие для ребенка любого пола независимо от возраста. Помимо красоты, это довольно-таки полезное во всех отношениях искусство. Но все же главное преимущество бисероплетения — развитие мелкой моторики, что отвечает за умственные способности малыша. Ведь интеллект ребенка находится на кончиках его пальцев.

Творческие виды деятельности развивают:

фантазию и пространственное воображение — ведь ребенок не только выполняет схемы, но и создает свои композиции и поделки, он творит!

образное и пространственное мышление;

чувство прекрасного и художественно-эстетический вкус;

воспитывает индивидуальность — ребенок может создавать для себя оригинальные украшения, и при этом будет понимать, что таких больше ни у кого нет; он может проявить в своих творениях характер, настроение, особенности своего восприятия, одним словом самовыразиться;

усидчивость и концентрацию внимания — особенно важно для школьников;

учит доводить дело до конца.

Возраст учеников: от 5 до 10 лет.

Продолжительность занятия: 1 час.