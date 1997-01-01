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        Творческая мастерская в центре «Колибри»

        Творческая мастерская в центре «Колибри»

        Творчество
        Рейтинг: 6.0
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 5 - 10 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 9
        • +7 (4212) 700-116
        • +7 (4212) 242-304
        Информация

        Описание: конструирование из бумаги - полезное и увлекательное занятие для детей дошкольного и младшего школьного возраста.   Создать оригинальный шедевр вам помогут наши занятия в творческой мастерской, которые познакомят детей с квиллингом, оригами, бисероплетением.

        Квиллинг отлично подходит и мальчикам, и девочкам. Это прекрасная возможность развить творческие способности, сформировать воображение, моторику, эстетику, внимание и мышление. Стоит особо отметить о взаимосвязи мелкой моторики,  мышления и речи  детей.   Детки, которые занимаются каким-либо видом творчества, намного расторопнее и целеустремлённее, нежели их сверстники.

        Оригами - идеальная дидактическая игра, развивающая фантазию и изобретательность, логику и пространственное мышление, воображение и интеллект. Оптимальный возраст детей для полного освоения оригами - 5-6 лет. Во время занятий оригами дети учатся работать с бумагой и удерживать внимание на предмете в течение дли­тельного времени. Фигурка может сочетаться с за­гадкой, стихами, прибауткой. В процессе работы ребята и песенку вы­учат, и фигурку освоят!

        Бисероплетение – это уникальное занятие для ребенка любого пола независимо от возраста. Помимо красоты, это довольно-таки полезное во всех отношениях искусство.  Но все же главное преимущество бисероплетения — развитие мелкой моторики, что отвечает за умственные способности малыша. Ведь интеллект ребенка находится на кончиках его пальцев.

        Творческие виды деятельности развивают:

        • фантазию и пространственное воображение — ведь ребенок не только выполняет схемы, но и создает свои композиции и поделки, он творит!

        • образное и пространственное мышление;

        • чувство прекрасного и художественно-эстетический вкус;

        • воспитывает индивидуальность — ребенок может создавать для себя оригинальные украшения, и при этом будет понимать, что таких больше ни у кого нет; он может проявить в своих творениях характер, настроение, особенности своего восприятия, одним словом самовыразиться;

        • усидчивость и концентрацию внимания — особенно важно для школьников;

        • учит доводить дело до конца.

        Возраст учеников: от 5 до 10 лет.

        Продолжительность занятия: 1 час.

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