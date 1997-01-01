Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Творческая мастерская в центре «Колибри»
Адреса
- +7 (4212) 700-116
- +7 (4212) 242-304
Информация
Описание: конструирование из бумаги - полезное и увлекательное занятие для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Создать оригинальный шедевр вам помогут наши занятия в творческой мастерской, которые познакомят детей с квиллингом, оригами, бисероплетением.
Квиллинг отлично подходит и мальчикам, и девочкам. Это прекрасная возможность развить творческие способности, сформировать воображение, моторику, эстетику, внимание и мышление. Стоит особо отметить о взаимосвязи мелкой моторики, мышления и речи детей. Детки, которые занимаются каким-либо видом творчества, намного расторопнее и целеустремлённее, нежели их сверстники.
Оригами - идеальная дидактическая игра, развивающая фантазию и изобретательность, логику и пространственное мышление, воображение и интеллект. Оптимальный возраст детей для полного освоения оригами - 5-6 лет. Во время занятий оригами дети учатся работать с бумагой и удерживать внимание на предмете в течение длительного времени. Фигурка может сочетаться с загадкой, стихами, прибауткой. В процессе работы ребята и песенку выучат, и фигурку освоят!
Бисероплетение – это уникальное занятие для ребенка любого пола независимо от возраста. Помимо красоты, это довольно-таки полезное во всех отношениях искусство. Но все же главное преимущество бисероплетения — развитие мелкой моторики, что отвечает за умственные способности малыша. Ведь интеллект ребенка находится на кончиках его пальцев.
Творческие виды деятельности развивают:
-
фантазию и пространственное воображение — ведь ребенок не только выполняет схемы, но и создает свои композиции и поделки, он творит!
-
образное и пространственное мышление;
-
чувство прекрасного и художественно-эстетический вкус;
-
воспитывает индивидуальность — ребенок может создавать для себя оригинальные украшения, и при этом будет понимать, что таких больше ни у кого нет; он может проявить в своих творениях характер, настроение, особенности своего восприятия, одним словом самовыразиться;
-
усидчивость и концентрацию внимания — особенно важно для школьников;
-
учит доводить дело до конца.
Возраст учеников: от 5 до 10 лет.
Продолжительность занятия: 1 час.
-
«Мир сюрпризов и подарков» в ДЮЦ «Восхождение»От 6 до 16 лет Государственная
-
Секция "Хабфильм" в ЦДТ "Народные ремесла"От 11 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
"Театральные игры от А до Я" в ДЮЦ "Восхождение"От 7 до 17 лет Государственная
-
Курс "Бэби-класс" в Бэби-клубеОт 2 до 4 лет От 500 до 5000 руб Частная
-
«Школа социального успеха» в ДЮЦ «Восхождение»От 14 до 17 лет Государственная
-
Курс "Бэби-песок" в Бэби-клубеОт 2 до 5 лет От 400 до 3500 руб Частная
-
Комплексные развивающие занятия в ДК "Я сам"От 3 до 5 лет От 2000 до 3500 руб Частная
-
Секция "Батик" в ЦДТ "Народные ремесла"От 10 до 14 лет Бесплатно Государственная
-
Декоративно-прикладное искусство в ДШИ №5От 7 до 17 лет От 600 руб Государственная
-
Секция "Золотая ленточка в ЦДТ Народные ремесла"От 9 до 17 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...