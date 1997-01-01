Творческая мастерская в клубе «Грамотейка»

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Описание: на занятиях дети учатся новым техникам, отличающихся от курса привычных кружков рисования, аппликации и лепки. А так же изучают новые материалы для использования их в поделках и творчестве.

Дети учатся варить мыло, валять из шерсти, работать с самозатвердевающей массой, с глиной, варить шоколад, рисовать по дереву, и многому другому.

В процессе занятия развивается мелкая моторика, творческое мышление, фантазия, нестандартный подход к обычным вещам, дети обучаются работать в том числе и с природным материалом.

Занятия построены таким образом, что детям любого возраста, начиная от 4 лет, будет интересно работать в коллективе, знакомиться с новым материалом, и, конечно же, получать результат. В конце каждого занятия ребенок получает поделку, сделанную собственными руками, выполненную в необычной и, как правило, в новой для него технике.

Занимаясь в Творческой мастерской ребенок может собрать коллекцию из поделок и у него будут подарки для бабушек и дедушек.

Возраст учеников: от 4 до 12 лет.

Стоимость занятий: 500 руб./1 занятие, 1400 руб./абонемент на 4 занятия.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Форма одежды: свободная.

Режим работы: ПН-ПТ 09:00-20:00; СБ-ВС 09:00-15:00.