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Творческая мастерская в школе "Радость"
Цена: 2500 - 2500
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 227-041
- +7 (4212) 283-281
Информация
Описание:
Поделки из современных материалов, которые используются на занятиях, приносят большое количество положительных эмоций детям и их родителям.
Кроме того, раскрашивание витражей, выполнение поделок из массы для лепки и шарикового пластилина развивает фантазию, образное и пространственное мышление, а также вырабатывает усидчивость и мелкую моторику.
Возраст: от 4,5 лет.
Стоимость: 2500 рублей в месяц.
Количество человек в группе : 10
Продолжительность занятия: 60 минут.
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж 8 летОтзывов: 0
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Стаж 4 годаОтзывов: 0Стаж 4 годаОтзывов: 0
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