Творческая мастерская в школе "Радость"

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Описание:

Поделки из современных материалов, которые используются на занятиях, приносят большое количество положительных эмоций детям и их родителям.

Кроме того, раскрашивание витражей, выполнение поделок из массы для лепки и шарикового пластилина развивает фантазию, образное и пространственное мышление, а также вырабатывает усидчивость и мелкую моторику.

Возраст: от 4,5 лет.

Стоимость: 2500 рублей в месяц.

Количество человек в группе : 10

Продолжительность занятия: 60 минут.