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Тяжелая атлетика в ХКСДЮШОР
Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 1А , Хабаровская краевая СДЮШОР
- +7 (4212) 313-375
Информация
Тяжёлая атлетика — олимпийский вид спорта, в основе которого лежит выполнение упражнений по подниманию штанги над головой. Соревнования по тяжёлой атлетике на сегодняшний день включают в себя два упражнения: рывок и толчок.
В данное время на отделении обучается учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет. Ведется набор в группы с 10 лет.
Стоимость: бесплатно.
Форма: приобретается самостоятельно.
Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.
Учебно-тренировочные базы:
- ул. Советская 1, Зал тяжелой атлетики ССК.
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