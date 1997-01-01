ВАВУ DANCE в академии танца "Fly"

Информация

Возраст: 4-6 лет.

Экипировка / форма: приобретается самостоятельно.

Стоимость (групповые занятия):

2000 рублей – абонемент на месяц (календарный) в одну группу. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен.

1200 рублей – абонемент на 4 занятия в одну группу. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен.

3800 рублей – абонемент на месяц (календарный) в две группы. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен

4500 рублей – безлимитный абонемент на 1 месяц. Дает право посещения любых групп Академии танца «FLY», без ограничения количества занятий. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен.

350 рублей – разовое посещение (при отсутствии абонемента)

Количество человек в группе : 15

Занятия танцами – это отличная разминка для тех, кто мало двигается и замечательная возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга. Помимо этого, занятия танцами это прекрасная физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.

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