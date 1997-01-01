ВАВУ DANCE в академии танца "Fly"

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
- +7 (4212) 931-817
Информация
Возраст: 4-6 лет.
Экипировка / форма: приобретается самостоятельно.
Стоимость (групповые занятия):
- 2000 рублей – абонемент на месяц (календарный) в одну группу. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен.
- 1200 рублей – абонемент на 4 занятия в одну группу. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен.
- 3800 рублей – абонемент на месяц (календарный) в две группы. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен
- 4500 рублей – безлимитный абонемент на 1 месяц. Дает право посещения любых групп Академии танца «FLY», без ограничения количества занятий. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен.
- 350 рублей – разовое посещение (при отсутствии абонемента)
Количество человек в группе : 15
Занятия танцами – это отличная разминка для тех, кто мало двигается и замечательная возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга. Помимо этого, занятия танцами это прекрасная физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по занятию танцами в Хабаровске
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Студия восточного танца «Ясмин»От 5 до 65 лет От 700 руб Частная
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Секция "Mix Kids" в L.A. Dance StudioОт 4 до 12 лет Бесплатно Частная
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Jazz-fank в СК «Заряд»От 11 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
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Секция Arena Dance в СК “Арена”От 5 до 14 лет От 2400 до 3200 руб Частная
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Дэнс Холл в СК «Заряд»От 7 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
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Секция "High heels" в "G Project Dance Center"От 16 до 18 лет От 300 до 4000 руб Частная
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Секция "Jazz Funk" в школе танца "Штат 27"От 10 до 18 лет От 350 до 6000 руб Частная
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"Радуга танцевальных ритмов" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Детская хореографическая школа "Русский Балет"От 3 до 12 лет От 3500 руб Частная
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Хореографическое искусство в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 14 лет Бесплатно Государственная
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