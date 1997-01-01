Велосипедный спорт в МБОУДО ДЮСШ "Максимум"

Информация

Возраст: с 9 лет.

Стоимость: бесплатно.

Экипировка: форма покупается самостоятельно, велосипеды предоставляются школой.

Секции по велосипедному спорту являются одной из самых популярных среди детей. Это прекрасная форма двигательной активности. Занимаясь в такой секции, Ваш ребенок укрепляет мышцы ног, сердце, легкие. Велосипедный спорт помогает сохранить прекрасную физическую форму и улучшить общую выносливость. На занятиях проходит обучение технике езды на велосипеде, обучение посадке, а так же правильному педалированию.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по велосипедному спорту в Хабаровске.