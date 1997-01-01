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Велосипедный спорт в МБОУДО ДЮСШ "Максимум"
Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Путевая, 2А , Проезд автобусами: №29, №40, №83, №85, №129<br /> Троллейбус маршрут №5<br /> Остановка «Калараша»
- +7 (4212) 362-746
- +7 (4212) 789-846
Информация
Возраст: с 9 лет.
Стоимость: бесплатно.
Экипировка: форма покупается самостоятельно, велосипеды предоставляются школой.
Секции по велосипедному спорту являются одной из самых популярных среди детей. Это прекрасная форма двигательной активности. Занимаясь в такой секции, Ваш ребенок укрепляет мышцы ног, сердце, легкие. Велосипедный спорт помогает сохранить прекрасную физическую форму и улучшить общую выносливость. На занятиях проходит обучение технике езды на велосипеде, обучение посадке, а так же правильному педалированию.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по велосипедному спорту в Хабаровске.
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