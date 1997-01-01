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        Верховая езда в конном клубе «Зевс»

        Верховая езда в конном клубе «Зевс»

        Верховая езда
        Рейтинг: 6.7
        Цена: 1000 - 5000
        Возраст: 7 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Кустанайская, 49
        • +7 (984) 299-81-99
        • +7 (914) 547-65-97
        Информация

        Описание:

        Обучение верховой езде– спорт для всех, независимо от возраста, пола, физических возможностей.

        Ездить верхом не так легко, как кажется на первый взгляд, но работа с лошадьми даёт то, чего нет в любом другом спорте – общение с прекрасным животным, установления с ним взаимопонимания, обучение и получение отдачи. Хорошо, когда лошадь  подчиняется командам всадника, но для этого нужно много поработать, ведь лошадь – не машина, каждая лошадь – это индивидуальность.

        Быстро и без напряжения научит вас пунктуальности, терпению, ответственности, взаимовыручке и взаимоуважению. А эти качества могут помочь вам и в повседневной жизни.

        Езда верхом - это ещё и активные физические упражнения. В жизни слишком много людей страдают от гиподинамии, а верховая езда стимулирует кровообращение и работу внутренних органов.

        При езде верхом  усиливается скорость циркуляции крови в организме с 5,5 до 30 л/мин (при езде галопом). Это даёт дополнительный приток кислорода к внутренним органам.

        Мы непроизвольно дышим глубже, при этом увеличивается поглощение кислорода и вывод из организма углекислого газа. Это улучшает работу мозга и организма в целом.

        Идеальный вид спорта для снятия стресса и расслабления.

        Эмоциональные стрессы влияют на физическое здоровье. Определенный уровень стресса полезен для организма, но когда человек не может расслабиться и отвлечься, стресс может привести к заболеваниям

        При езде на лошади улучшается осанка, развивается гибкость.  Мы используем до 300 мышц при ходьбе и около 600 при верховой езде.

        Занятия проводят сертифицированные тренеры по верховой езде.

        Возраст учеников: от 7 лет.
        Стоимость занятий:

        • индивидуальное занятие - 1200 руб.;
        • групповое занятие - 1000 руб.;
        • абонемент (групповой) — 5000 руб./ 8 занятий в месяц.

        Продолжительность занятия: 45 минут.
        Частота занятий: 2 раза в неделю.
        Количество человек в группе: от 2 до 6 чел.

        Режим работы:

        • ВТ-ПТ 11:00-19:00;
        • СБ-ВС 9:00-19:00.

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