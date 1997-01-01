Верховая езда в конном клубе «Зевс»

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Описание:

Обучение верховой езде– спорт для всех, независимо от возраста, пола, физических возможностей.

Ездить верхом не так легко, как кажется на первый взгляд, но работа с лошадьми даёт то, чего нет в любом другом спорте – общение с прекрасным животным, установления с ним взаимопонимания, обучение и получение отдачи. Хорошо, когда лошадь подчиняется командам всадника, но для этого нужно много поработать, ведь лошадь – не машина, каждая лошадь – это индивидуальность.



Быстро и без напряжения научит вас пунктуальности, терпению, ответственности, взаимовыручке и взаимоуважению. А эти качества могут помочь вам и в повседневной жизни.

Езда верхом - это ещё и активные физические упражнения. В жизни слишком много людей страдают от гиподинамии, а верховая езда стимулирует кровообращение и работу внутренних органов.

При езде верхом усиливается скорость циркуляции крови в организме с 5,5 до 30 л/мин (при езде галопом). Это даёт дополнительный приток кислорода к внутренним органам.

Мы непроизвольно дышим глубже, при этом увеличивается поглощение кислорода и вывод из организма углекислого газа. Это улучшает работу мозга и организма в целом.



Идеальный вид спорта для снятия стресса и расслабления.

Эмоциональные стрессы влияют на физическое здоровье. Определенный уровень стресса полезен для организма, но когда человек не может расслабиться и отвлечься, стресс может привести к заболеваниям



При езде на лошади улучшается осанка, развивается гибкость. Мы используем до 300 мышц при ходьбе и около 600 при верховой езде.

Занятия проводят сертифицированные тренеры по верховой езде.

Возраст учеников: от 7 лет.

Стоимость занятий:

индивидуальное занятие - 1200 руб.;

групповое занятие - 1000 руб.;

абонемент (групповой) — 5000 руб./ 8 занятий в месяц.

Продолжительность занятия: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 2 до 6 чел.

Режим работы: