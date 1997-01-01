Верховая езда в конном клубе «Зевс»

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
- +7 (984) 299-81-99
- +7 (914) 547-65-97
Информация
Описание:
Обучение верховой езде– спорт для всех, независимо от возраста, пола, физических возможностей.
Ездить верхом не так легко, как кажется на первый взгляд, но работа с лошадьми даёт то, чего нет в любом другом спорте – общение с прекрасным животным, установления с ним взаимопонимания, обучение и получение отдачи. Хорошо, когда лошадь подчиняется командам всадника, но для этого нужно много поработать, ведь лошадь – не машина, каждая лошадь – это индивидуальность.
Быстро и без напряжения научит вас пунктуальности, терпению, ответственности, взаимовыручке и взаимоуважению. А эти качества могут помочь вам и в повседневной жизни.
Езда верхом - это ещё и активные физические упражнения. В жизни слишком много людей страдают от гиподинамии, а верховая езда стимулирует кровообращение и работу внутренних органов.
При езде верхом усиливается скорость циркуляции крови в организме с 5,5 до 30 л/мин (при езде галопом). Это даёт дополнительный приток кислорода к внутренним органам.
Мы непроизвольно дышим глубже, при этом увеличивается поглощение кислорода и вывод из организма углекислого газа. Это улучшает работу мозга и организма в целом.
Идеальный вид спорта для снятия стресса и расслабления.
Эмоциональные стрессы влияют на физическое здоровье. Определенный уровень стресса полезен для организма, но когда человек не может расслабиться и отвлечься, стресс может привести к заболеваниям
При езде на лошади улучшается осанка, развивается гибкость. Мы используем до 300 мышц при ходьбе и около 600 при верховой езде.
Занятия проводят сертифицированные тренеры по верховой езде.
Возраст учеников: от 7 лет.
Стоимость занятий:
- индивидуальное занятие - 1200 руб.;
- групповое занятие - 1000 руб.;
- абонемент (групповой) — 5000 руб./ 8 занятий в месяц.
Продолжительность занятия: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 2 до 6 чел.
Режим работы:
- ВТ-ПТ 11:00-19:00;
- СБ-ВС 9:00-19:00.
Загрузка комментариев...