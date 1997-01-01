Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Верховая езда в конном клубе "Арагон"
Цена: 500 - 10000
Возраст: 12 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Краснодарская, 100
- +7 (4212) 284-206
- +7 (4212) 493-025
Информация
Описание: обучение верховой езде, все тренеры имеют высокую квалификацию, участвуют в различных соревнованиях по конному спорту, многие из них являются призерами.
Возраст: с 12 лет.
Стоимость:
Индивидуальное обучение:
- 1 занятие – 1000 руб./час;
- 5 занятий – 5000 руб.;
- 10 занятий – 10000 руб.
Групповое обучение:
- 1 занятие 500 руб./час;
- 5 занятий – 2500 руб.;
- 10 занятий – 5000 руб.
Экипировка: предоставляется.
Время работы: с 10:00 до 20:00.
Занятия в секции по верховой езде помогут ребенку решить многие проблемы со здоровьем. Регулярные занятия помогут улучшить осанку. Во время занятий ребенок получает прилив сил и энергии, учится уверенности, дружбе, работе в команде, выносливости. Общение с лошадью положительно влияет на психику ребенка.
Загрузка комментариев...