Верховая езда в конном клубе "Арагон"

Информация

Описание: обучение верховой езде, все тренеры имеют высокую квалификацию, участвуют в различных соревнованиях по конному спорту, многие из них являются призерами.

Возраст: с 12 лет.

Стоимость:

Индивидуальное обучение:

1 занятие – 1000 руб./час;

5 занятий – 5000 руб.;

10 занятий – 10000 руб.

Групповое обучение:

1 занятие 500 руб./час;

5 занятий – 2500 руб.;

10 занятий – 5000 руб.

Экипировка: предоставляется.

Время работы: с 10:00 до 20:00.

Занятия в секции по верховой езде помогут ребенку решить многие проблемы со здоровьем. Регулярные занятия помогут улучшить осанку. Во время занятий ребенок получает прилив сил и энергии, учится уверенности, дружбе, работе в команде, выносливости. Общение с лошадью положительно влияет на психику ребенка.