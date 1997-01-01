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Веселое программирование в ЦКТ «Идвен»
Адреса
- +7 (4212) 637-152
- +7 (914) 182-05-39
Информация
Описание:
Программа разработана для учащихся младших классов и знакомит ребятсзамечательной средой программирования Scratch (Скретч), которая позволяет отойти от сложностей освоения синтаксиса и грамматики "классических" языков программирования, делая обучение увлекательным и доступным детям младшего возраста.
Этот визуальный язык напоминает разноцветный конструктор. Размещает ребенок блоки-команды в определенной последовательности и на экране его персонаж начинает бегать, плясать, говорить. Так ребята в занимательной форме могут программировать различные игровые проекты, мультфильмы, интерактивные открытки, обучающие программки.
Еще один модуль вошедший в курс – карандашное программирование. С его помощью дети лучше научатся понимать математические законы. Например, чтобы снаряд из танка летел по дуге, нужно разобраться в сетке координат, узнать про отрицательные и дробные числа, применить и другие математические знания. Поэтому у ребенка появляется интерес и мотивация для изучения всего, что потребуется для достижения поставленной задачи.
Возраст учеников: 7-10 лет.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Продолжительность занятия: 2 академических часа.
Стоимость обучения:
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в группе до 6 человек — 2500 руб./месяц;
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в мини-группе до 3 человек — 3300 руб./месяц.
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