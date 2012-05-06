ВМС «Звездочки» в ДК Профсоюзов

Информация

Описание:

Вокально-музыкальная студия.

Цели и задачи коллектива:

только через игру развивать у ребенка творческие начала в области музыки, пения;

развивать воображение детей с помощью рисования, используя красивую классическую музыку, музыку из фильмов;

развивать маленьких солистов, занимаясь индивидуально;

развивать уверенность и желание выступать на сцене перед зрителями в качестве артистов, участвовать в концертной деятельности Дворца культуры профсоюзов.

Участие в соревнованиях:

Дети принимают участие в постановках серьезных новогодних спектаклей, участвуют в различных вокальных конкурсах (г. Хабаровск, г. Владивосток, г. Харбин). Становятся дипломантами таких конкурсов, как «Песенка за песенкой», «Тру-ля-ля и Ко» и пр.

Одна из учениц вокальной студии «Звездочки» прошла отбор в благотворительный проект «Белый пароход» и попала в вокальную школу Николая Диденко (оперный бас, г. Москва).

Возраст учеников: от 4 до 10 лет.

Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание работы: понедельник, среда, четверг.