ВМС «Звездочки» в ДК Профсоюзов

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Адреса
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация
Описание:
Вокально-музыкальная студия.
Цели и задачи коллектива:
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только через игру развивать у ребенка творческие начала в области музыки, пения;
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развивать воображение детей с помощью рисования, используя красивую классическую музыку, музыку из фильмов;
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развивать маленьких солистов, занимаясь индивидуально;
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развивать уверенность и желание выступать на сцене перед зрителями в качестве артистов, участвовать в концертной деятельности Дворца культуры профсоюзов.
Участие в соревнованиях:
Дети принимают участие в постановках серьезных новогодних спектаклей, участвуют в различных вокальных конкурсах (г. Хабаровск, г. Владивосток, г. Харбин). Становятся дипломантами таких конкурсов, как «Песенка за песенкой», «Тру-ля-ля и Ко» и пр.
Одна из учениц вокальной студии «Звездочки» прошла отбор в благотворительный проект «Белый пароход» и попала в вокальную школу Николая Диденко (оперный бас, г. Москва).
Возраст учеников: от 4 до 10 лет.
Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание работы: понедельник, среда, четверг.
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