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Водное поло в школе «Лидер»
Цена: 400 - 4000
Возраст: 5 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Машинистов, 50
- +7 (4212) 614-005
- +7 (914) 771-47-96
Информация
Описание: адаптация, базовые навыки в водной среде, обучение игре технике и тактике игры. Водное поло предполагает передвижение тела в воде в вертикальном положении, тем самым увеличивая сложность обучения и исполнения. Как следствие, сильный, выносливый организм, способный преодолевать нагрузки повышенной интенсивности.
Возраст учеников: от 5 до 16 лет (группы формируются по возрастам).
Стоимость занятий: 1-400 руб., 8-3000 руб., 10-3500 руб., 12-4000 руб.
Продолжительность занятий: 30, 40 или 60 мин, в зависимости от возраста занимающихся.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 12.
Форма одежды: Купальник (плавки), шапочка, очки, тапочки, полотенце.
Дополнительные расходы: стартовые взносы в день соревнований.
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