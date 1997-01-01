Водное поло в школе «Лидер»

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Описание: адаптация, базовые навыки в водной среде, обучение игре технике и тактике игры. Водное поло предполагает передвижение тела в воде в вертикальном положении, тем самым увеличивая сложность обучения и исполнения. Как следствие, сильный, выносливый организм, способный преодолевать нагрузки повышенной интенсивности.

Возраст учеников: от 5 до 16 лет (группы формируются по возрастам).

Стоимость занятий: 1-400 руб., 8-3000 руб., 10-3500 руб., 12-4000 руб.

Продолжительность занятий: 30, 40 или 60 мин, в зависимости от возраста занимающихся.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 12.

Форма одежды: Купальник (плавки), шапочка, очки, тапочки, полотенце.

Дополнительные расходы: стартовые взносы в день соревнований.