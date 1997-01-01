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Vogue в студии "Терпсихора"
Цена: От 1300
Возраст: 10 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воронежская, 38А , 2-й этаж
- +7 (4212) 202-075
Информация
Описание:
Танцы vogue позволяют
- изучить технику дефиле, художественного позирования, приемы выбора наиболее удачного ракурса для участия в фотосессиях или модных показах;
- освоить элементы различных танцевальных направлений под руководством профессионального хореографа;
- овладеть артистическими приемами и секретами;
- улучшить общую физическую форму;
- почувствовать уверенность в себе;
- расширить круг знакомств – завести новых друзей и раздвинуть горизонты окружающего мира.
Возраст учеников: от 10 до 15 лет.
Стоимость занятий: от 1300 руб.
Продолжительность занятия: 60 минут, 90 минут, 120 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 15.
Форма одежды: Купальник, чешки/балетки.
Дополнительные расходы: на пошив костюмов.
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