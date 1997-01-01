Вокал в РЦ «Детская академия»

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Описание:

Преимущества ментальной арифметики для детей:

Пение полезное и увлекательное занятие на котром мы развивает слух и чувство ритма, также занятия вокалом:

улучшают память (дети запоминают текст, ритм, мелодию, паузы);

развивают способности к импровизации (так как пение – это наложение слов на мелодию, и как их наложить, ребенок может выбрать сам);

стимулируют речевую активность (так как во время пения нужно не только четко проговаривать слова, но и пропевать их);

нормализуют дыхание, что полезно для профилактики респираторных заболеваний (так как во время пения важно правильно соизмерять дыхание с паузами).

Пение не только помогает при стрессе, но и делает детей более дружелюбными, что позволяет им легче налаживать контакты с другими детьми.

Возраст: 4-7 лет.

Стоимость занятий: 2200 руб./4 занятия в месяц.

Продолжительность занятий: 50 минут.

Частота занятий: 1 -2 раза в неделю.