Вокал в РЦ «Детская академия»

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Информация
Описание:
Преимущества ментальной арифметики для детей:
Пение полезное и увлекательное занятие на котром мы развивает слух и чувство ритма, также занятия вокалом:
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улучшают память (дети запоминают текст, ритм, мелодию, паузы);
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развивают способности к импровизации (так как пение – это наложение слов на мелодию, и как их наложить, ребенок может выбрать сам);
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стимулируют речевую активность (так как во время пения нужно не только четко проговаривать слова, но и пропевать их);
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нормализуют дыхание, что полезно для профилактики респираторных заболеваний (так как во время пения важно правильно соизмерять дыхание с паузами).
Пение не только помогает при стрессе, но и делает детей более дружелюбными, что позволяет им легче налаживать контакты с другими детьми.
Возраст: 4-7 лет.
Стоимость занятий: 2200 руб./4 занятия в месяц.
Продолжительность занятий: 50 минут.
Частота занятий: 1 -2 раза в неделю.
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