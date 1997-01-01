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        Вокал в РЦ «Детская академия»

        Вокал в РЦ «Детская академия»

        Музыка
        Рейтинг: 6.0
        Цена: От 2200
        Возраст: 4 - 7 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Кировский, ул. Шеронова, 137
        • +7 (4212) 626-655
        • +7 (962) 502-66-55
        Хабаровск, Центральный, ул. Гамарника, 37
        • +7 (4212) 626-655
        • +7 (962) 502-66-55
        Информация

        Описание:

        Преимущества ментальной арифметики для детей: 
        Пение полезное и увлекательное занятие на котром мы развивает слух и чувство ритма, также занятия вокалом:

        • улучшают память (дети запоминают текст, ритм, мелодию, паузы);

        • развивают способности к импровизации (так как пение – это наложение слов на мелодию, и как их наложить, ребенок может выбрать сам);

        • стимулируют речевую активность (так как во время пения нужно не только четко проговаривать слова, но и пропевать их);

        • нормализуют дыхание, что полезно для профилактики респираторных заболеваний (так как во время пения важно правильно соизмерять дыхание с паузами).

        Пение не только помогает при стрессе, но и делает детей более дружелюбными, что позволяет им легче налаживать контакты с другими детьми.

        Возраст: 4-7 лет.

        Стоимость занятий: 2200 руб./4 занятия в месяц.

        Продолжительность занятий: 50 минут.

        Частота занятий: 1 -2 раза в неделю.

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