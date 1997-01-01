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Вокал в ТС «Ostage»
Цена: От 1000
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Павловича, 13 , офис 372
- +7 (999) 083-06-81
- +7 (909) 803-53-74
Информация
Возраст учеников: от 4 до 18 лет.
Стоимость занятий: 1000 руб./час
Продолжительность занятия: от 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группах: индивидуальные занятия, группы от 2 до 6.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
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