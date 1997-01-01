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Вокальная студия в ДШИ №6
Цена: 190 - 760
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, пер. Пилотов, 1
- +7 (4212) 372-016
Информация
Возраст:
- группа 6,5 - 11 лет;
- группа 12-18 лет.
Продолжительность занятий: 1 академический час в неделю (4 занятия в месяц).
Наполняемость группы: 8 человек.
Стоимость: 760 рублей в месяц (190 рублей/занятие).
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