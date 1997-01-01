Вокальный ансамбль в ДМШ №4

Информация

Данная программа предназначена для платных образовательных услуг «Вокальный ансамбль» (4-7лет)». Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важных средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения.

Программа «Вокальный ансамбль» рассчитана на обучение детей, поступивших в ДМШ в возрасте с 4 до 7 лет, срок реализации 1 год.

Занятия проходят 1 раз в неделю по одному академическому часу, 4 часа в месяц, - 36 часов в год.

Возраст: 4-7 лет.

Стоимость: 1400 рублей в месяц.