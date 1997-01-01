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Вокальный ансамбль в ДМШ №4
Цена: От 1400
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
- +7 (4212) 483-542
Информация
Данная программа предназначена для платных образовательных услуг «Вокальный ансамбль» (4-7лет)». Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важных средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения.
Программа «Вокальный ансамбль» рассчитана на обучение детей, поступивших в ДМШ в возрасте с 4 до 7 лет, срок реализации 1 год.
Занятия проходят 1 раз в неделю по одному академическому часу, 4 часа в месяц, - 36 часов в год.
Возраст: 4-7 лет.
Стоимость: 1400 рублей в месяц.
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж 15 летОтзывов: 1
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