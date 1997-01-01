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        Волейбол в спортивном комплексе «Спартак»

        Волейбол в спортивном комплексе «Спартак»

        Количество преподавателей: 7
        Спортивные игры
        Рейтинг: 7.7
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 9 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 19
        • +7 (4212) 313-375
        Информация

        В данное время на отделении обучается учащиеся в возрасте от 9 до 18 лет. Ведется набор в группы с 9 лет.

        Стоимость: бесплатно.

        Экипировка: снаряжение предоставляется школой, форма приобретается самостоятельно.

        Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.

        Волейбол (англ. volleyball от volley — «удар с лёта» и ball — «мяч») — вид спорта, командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке, разделённой сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на площадке противника (добить до пола), либо чтобы игрок защищающейся команды допустил ошибку. При этом для организации атаки игрокам одной команды разрешается не более трёх касаний мяча подряд (в дополнение к касанию на блоке).

        Волейбол — неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет строгую специализацию на площадке. Важными  качествами для игроков в волейбол являются прыгучесть для возможности высоко подняться над сеткой, реакция, координация, физическая сила для эффективного произведения атакующих ударов.

        Занятия в такой секции помогут развить физическую форму, специальные навыки игры в волейбол, обучат работе с литературой, разовьют коммуникативные навыки, умение работать в команде.

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