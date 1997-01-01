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        Вольная борьба

        Вольная борьба

        Количество преподавателей: 4
        Боевые искусства
        Рейтинг: 7.4
        Цена: От 1700
        Возраст: 4 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Герцена, 2 , КДКС "Русь"
        • +7 (924) 107-33-68
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Тимирязева, 26
        • +7 (924) 107-33-68
        Информация

        Возраст: от 4 лет.

        Форма: приобретается самостоятельно.

        Стоимость: от 1700 рублей в месяц, есть бесплатные занятия

        Замечательной альтернативой компьютерным играм является занятие спортом. Принимая решение отдать своего ребенка в секцию по борьбе, перед вами стоит сложная задача. Это вид спорта, в котором проводятся броски, болевые приемы, удержания, поэтому Ваш ребенок должен быть в соответствующей физической форме, а так же должен иметь желание заниматься этим видом спорта. При борьбе развиваются все группы мышц, оттачивается координация движения, происходит постановка дыхания. Немаловажную роль играет умение предвидеть действия со стороны противника, а так же концентрация внимания. Все навыки и приемы освоенные при занятиях борьбы, помогут Вашему ребенку в любой опасной ситуации.

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по борьбе в Хабаровске.

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