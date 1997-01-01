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Вольная борьба
Адреса
- +7 (924) 107-33-68
- +7 (924) 107-33-68
Информация
Возраст: от 4 лет.
Форма: приобретается самостоятельно.
Стоимость: от 1700 рублей в месяц, есть бесплатные занятия
Замечательной альтернативой компьютерным играм является занятие спортом. Принимая решение отдать своего ребенка в секцию по борьбе, перед вами стоит сложная задача. Это вид спорта, в котором проводятся броски, болевые приемы, удержания, поэтому Ваш ребенок должен быть в соответствующей физической форме, а так же должен иметь желание заниматься этим видом спорта. При борьбе развиваются все группы мышц, оттачивается координация движения, происходит постановка дыхания. Немаловажную роль играет умение предвидеть действия со стороны противника, а так же концентрация внимания. Все навыки и приемы освоенные при занятиях борьбы, помогут Вашему ребенку в любой опасной ситуации.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по борьбе в Хабаровске.
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Стаж 12 летОтзывов: 10Стаж 12 летОтзывов: 0
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Стаж 11 летОтзывов: 8Стаж 11 летОтзывов: 0
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Стаж не указанОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 0
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