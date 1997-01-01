Вольная борьба в ХКСДЮШОР

Информация

В данное время на отделении обучается учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет. Ведется набор в группы с 10 лет.

Стоимость: бесплатно.

Экипировка: снаряжение предоставляется школой, форма приобретается самостоятельно.

Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.

Учебно-тренировочные базы:

Амурский бульвар, 1, Спортивный зал ДВГАФК

Архангельская, 25, ДК «Юность»

пер. Ростовский, 5

ул. Воровского, 24 (пос. им. Горького), Российская правовая академия (РПА)

ул. Шмаковская, 8 А, ПУ № 16

Во́льная борьба́ (англ. Freestyle wrestling, фр. Lutte libre) — вид спорта, заключающийся в единоборстве двух спортсменов по определённым правилам; с применением различных приёмов (захватов, бросков, переворотов, подсечек и т. п.), в котором каждый из соперников пытается положить другого на лопатки и победить. В вольной борьбе, в отличие от греко-римской, разрешены захваты ног противника, подсечки и активное использование ног при выполнении какого-либо приема.

Замечательной альтернативой компьютерным играм является занятие спортом. Принимая решение отдать своего ребенка в секцию по борьбе, перед вами стоит сложная задача. Это вид спорта, в котором проводятся броски, болевые приемы, удержания, поэтому Ваш ребенок должен быть в соответствующей физической форме, а так же должен иметь желание заниматься этим видом спорта. При борьбе развиваются все группы мышц, оттачивается координация движения, происходит постановка дыхания. Немаловажную роль играет умение предвидеть действия со стороны противника, а так же концентрация внимания. Все навыки и приемы освоенные при занятиях борьбы, помогут Вашему ребенку в любой опасной ситуации.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по борьбе в Хабаровске.