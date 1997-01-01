Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Вольная борьба в ХКСДЮШОР
Адреса
- +7 (4212) 313-375
Информация
В данное время на отделении обучается учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет. Ведется набор в группы с 10 лет.
Стоимость: бесплатно.
Экипировка: снаряжение предоставляется школой, форма приобретается самостоятельно.
Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.
Учебно-тренировочные базы:
- Амурский бульвар, 1, Спортивный зал ДВГАФК
- Архангельская, 25, ДК «Юность»
- пер. Ростовский, 5
- ул. Воровского, 24 (пос. им. Горького), Российская правовая академия (РПА)
- ул. Шмаковская, 8 А, ПУ № 16
Во́льная борьба́ (англ. Freestyle wrestling, фр. Lutte libre) — вид спорта, заключающийся в единоборстве двух спортсменов по определённым правилам; с применением различных приёмов (захватов, бросков, переворотов, подсечек и т. п.), в котором каждый из соперников пытается положить другого на лопатки и победить. В вольной борьбе, в отличие от греко-римской, разрешены захваты ног противника, подсечки и активное использование ног при выполнении какого-либо приема.
Замечательной альтернативой компьютерным играм является занятие спортом. Принимая решение отдать своего ребенка в секцию по борьбе, перед вами стоит сложная задача. Это вид спорта, в котором проводятся броски, болевые приемы, удержания, поэтому Ваш ребенок должен быть в соответствующей физической форме, а так же должен иметь желание заниматься этим видом спорта. При борьбе развиваются все группы мышц, оттачивается координация движения, происходит постановка дыхания. Немаловажную роль играет умение предвидеть действия со стороны противника, а так же концентрация внимания. Все навыки и приемы освоенные при занятиях борьбы, помогут Вашему ребенку в любой опасной ситуации.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по борьбе в Хабаровске.
-
Стаж 11 летОтзывов: 8Стаж 11 летОтзывов: 0
-
Стаж 29 летОтзывов: 0Стаж 29 летОтзывов: 0
-
Стаж 38 летОтзывов: 0Стаж 38 летОтзывов: 0
-
Стаж 14 летОтзывов: 0Стаж 14 летОтзывов: 0
-
Стаж 29 летОтзывов: 0Стаж 29 летОтзывов: 0
-
Стаж 38 летОтзывов: 0Стаж 38 летОтзывов: 0
-
Стаж 26 летОтзывов: 0Стаж 26 летОтзывов: 0
-
Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж 6 летОтзывов: 0
-
Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж 6 летОтзывов: 0
-
Секция "Тхэквондо" в ДСЦ "ЮниCLUB"От 5 до 17 лет Частная
-
Бокс в СК "Арена"От 5 до 18 лет От 2400 до 3200 руб Частная
-
Армейский рукопашный бой в СК на МолодежнойОт 6 до 17 лет От 300 до 2990 руб Частная
-
Секция "Бокс" в ФК "World Class'ики"От 7 до 16 лет От 2400 руб Частная
-
Сapoeira juniors в СК “Академия”От 10 до 15 лет От 300 до 3200 руб Частная
-
Секция Айкидо в СК «Заряд»От 7 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
-
Вольная борьба в СК «Заряд»От 7 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
-
Капоэйра в ФК "Наутилус"От 7 до 13 лет Частная
-
Боевое самбоОт 7 до 18 лет От 500 руб Частная
-
Школа КапоэйрыОт 3 до 18 лет От 2500 до 2500 руб Частная
Загрузка комментариев...