Вольная борьба в СК «Заряд»

Информация

Описание: вид спорта, заключающийся в единоборстве двух спортсменов по определённым правилам; с применением различных приёмов, в котором каждый из соперников пытается положить другого на лопатки и победить. В вольной борьбе, разрешены захваты ног противника, подсечки и активное использование ног при выполнении какого-либо приема.

Возраст учеников: от 7 лет.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 1 час.

Стоимость занятий: 2400 руб./12 занятий.

Расписание занятий: ПН, СР, ПТ 09:30