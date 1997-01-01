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Вольная борьба в СК «Заряд»
Цена: 2400 - 2400
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
Информация
Описание: вид спорта, заключающийся в единоборстве двух спортсменов по определённым правилам; с применением различных приёмов, в котором каждый из соперников пытается положить другого на лопатки и победить. В вольной борьбе, разрешены захваты ног противника, подсечки и активное использование ног при выполнении какого-либо приема.
Возраст учеников: от 7 лет.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость занятий: 2400 руб./12 занятий.
Расписание занятий: ПН, СР, ПТ 09:30
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