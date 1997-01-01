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"Воображаемое пространство" в ДЮЦ "Восхождение"
Адреса
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
- +7 (4212) 389-621
Информация
Возраст - 14 – 18 лет.
Срок реализации программы – 2 года.
Режим проведения занятий - 2 раза в неделю по 3 часа.
Основные формы проведения занятий – групповые.
Ожидаемый результат – овладение знаниями и навыками в различных дисциплинах современного танца: джаз танца, модерн танца и контемпорари.
Стоимость – бесплатно.
Описание – программа является продолжением «Радуги танцевальных ритмов» и направлена на освоение современных течений хореографического искусства.
Занятия танцами – это отличная разминка для тех, кто мало двигается и замечательная возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга. Помимо этого, занятия танцами это прекрасная физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по занятию танцами в Хабаровске
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж 41 годОтзывов: 0
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж 15 летОтзывов: 0
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Стаж 38 летОтзывов: 0Стаж 38 летОтзывов: 0
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Секция "Jazz Funk" в студии танца «Шум»От 12 до 18 лет От 1200 до 2500 руб Частная
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Секция "High heels" в "G Project Dance Center"От 16 до 18 лет От 300 до 4000 руб Частная
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Студия современного танца в ДСЦ "ЮниCLUB"От 3 до 7 лет Частная
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Секция "Mix Kids" в L.A. Dance StudioОт 4 до 12 лет Бесплатно Частная
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Секция "MIX DANCE" в "LIGHT dance studio"От 11 до 15 лет От 2400 руб Частная
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Дальневосточный театр моды «Школа таланта»От 7 до 12 лет До 3400 руб Частная
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Школа воздушного танца “Облака”От 3 до 18 лет Бесплатно Частная
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Персональная няняОт 1 до 3 лет До 26000 руб Частная
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Школа "Брейк-данса"От 7 до 17 лет От 1500 руб Частная
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Секция "Contemporary" в "G Project Dance Center"От 14 до 18 лет От 300 до 4000 руб Частная
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