"Воображаемое пространство" в ДЮЦ "Восхождение"

Информация

Возраст - 14 – 18 лет.

Срок реализации программы – 2 года.

Режим проведения занятий - 2 раза в неделю по 3 часа.

Основные формы проведения занятий – групповые.

Ожидаемый результат – овладение знаниями и навыками в различных дисциплинах современного танца: джаз танца, модерн танца и контемпорари.

Стоимость – бесплатно.

Описание – программа является продолжением «Радуги танцевальных ритмов» и направлена на освоение современных течений хореографического искусства.

Занятия танцами – это отличная разминка для тех, кто мало двигается и замечательная возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга. Помимо этого, занятия танцами это прекрасная физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.

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