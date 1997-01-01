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Воздушные кольца в студии "Терпсихора"
Адреса
- +7 (4212) 202-075
Информация
Описание: гимнастика на воздушном обруче — это синтез грации и легкости, гибкости и баланса, силы и ловкости.
Такое танцевально-спортивное направление как воздушная акробатика на кольцах, требует серьезного отношения к безопасности. Для исключения риска травм на полу укладываются маты, обруч для новичков подвешивается невысоко.
Упражнения для спортсменов тренеры подбирают, ориентируясь на конкретные физические возможности.
Тренировки на кольце дарят яркие эмоции и впечатления от полета, умения владеть своим телом. Занимаясь танцами на обруче, спортсмен:
- прокачивает мышцы пресса и спины;
- снимает напряжение, усталость с позвоночного столба;
- формирует правильную осанку, улучшает растяжку;
- развивает гибкость, пластичность.
Занятия на обруче — это удовольствие от полета на статичном или вращающемся обруче, большая польза для здоровья, красивая гибкая фигура.
Возраст учеников: от 8 до 17 лет.
Стоимость занятий: от 1300 руб.
Продолжительность занятия: 60 минут, 90 минут, 120 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 15.
Форма одежды: Купальник, чешки/балетки
Дополнительные расходы: на пошив костюмов.
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