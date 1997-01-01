Воздушные кольца в студии "Терпсихора"

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Описание: гимнастика на воздушном обруче — это синтез грации и легкости, гибкости и баланса, силы и ловкости.

Такое танцевально-спортивное направление как воздушная акробатика на кольцах, требует серьезного отношения к безопасности. Для исключения риска травм на полу укладываются маты, обруч для новичков подвешивается невысоко.

Упражнения для спортсменов тренеры подбирают, ориентируясь на конкретные физические возможности.

Тренировки на кольце дарят яркие эмоции и впечатления от полета, умения владеть своим телом. Занимаясь танцами на обруче, спортсмен:

прокачивает мышцы пресса и спины;

снимает напряжение, усталость с позвоночного столба;

формирует правильную осанку, улучшает растяжку;

развивает гибкость, пластичность.

Занятия на обруче — это удовольствие от полета на статичном или вращающемся обруче, большая польза для здоровья, красивая гибкая фигура.

Возраст учеников: от 8 до 17 лет.

Стоимость занятий: от 1300 руб.

Продолжительность занятия: 60 минут, 90 минут, 120 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 15.

Форма одежды: Купальник, чешки/балетки

Дополнительные расходы: на пошив костюмов.