Waacking в Day dance studio

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Промышленная, 12
- +7 (924) 318-11-15
Информация
Описание:
Вакинг - это популярный вид уличного танцевального направления, который характеризуется грациозностью и манерностью исполнения. waacking, англ. waack — махать руками). Помимо движения руками waacking включает в себя искусство четких поз и линий (voque) и подиумных проходок (one way walking).
Студия — призер международных и дальневосточных фестивалей. Более 200 учеников ежегодно.
Профессиональное преподавание: опытный педагог с высшим хореографическим образованием. Вас ждет участие в краевых, международных конкурсах, выступления на большой сцене, запись танцевальных видео клипов.
Возраст учеников: от 1 года.
Продолжительность занятия: 1 час.
Количество человек в группах: 15 человек.
Стоимость занятий:
- 1 занятие: 350 руб.
- Абонемент на 8 занятий: 2300 руб.
- Абонемент на 16 занятий: 3800 руб.
-
Студия восточного танца в МАУ «ЦРН «Диалог»От 7 до 18 лет От 500 руб Частная
-
"Радуга танцевальных ритмов" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Балет с 2 лет - школа балета для детей и взрослыхОт 2 до 18 лет От 299 руб Частная
-
Балетная школа «Балет с 2 лет»От 2 до 8 лет От 3500 до 12100 руб Частная
-
Студия восточного танца AurusОт 5 до 18 лет От 2800 руб Частная
-
K-pop в Day dance studioОт 1 до 99 лет От 350 до 3800 руб Частная
-
Hip-hop в СК «Арена»От 7 до 9 лет Частная
-
Танцевальная ритмика в детском клубе "Я сам"От 3 до 7 лет От 2000 руб Частная
-
Модерн в ДЮЦ "Дэнс"От 6 до 18 лет От 2000 до 2000 руб Государственная
-
"Воображаемое пространство" в ДЮЦ "Восхождение"От 14 до 18 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...