Waacking в Day dance studio

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Описание:

Вакинг - это популярный вид уличного танцевального направления, который характеризуется грациозностью и манерностью исполнения. waacking, англ. waack — махать руками). Помимо движения руками waacking включает в себя искусство четких поз и линий (voque) и подиумных проходок (one way walking).

Студия — призер международных и дальневосточных фестивалей. Более 200 учеников ежегодно.

Профессиональное преподавание: опытный педагог с высшим хореографическим образованием. Вас ждет участие в краевых, международных конкурсах, выступления на большой сцене, запись танцевальных видео клипов.

Возраст учеников: от 1 года.

Продолжительность занятия: 1 час.

Количество человек в группах: 15 человек.

Стоимость занятий: