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Web-программирование в ЦКТ «Идвен»
Адреса
- +7 (4212) 637-152
- +7 (914) 182-05-39
Информация
Описание:
Курс для подростков, которые хотят примерить на себя профессию веб-разработчика. Веб-разработка — одно из самых популярных направлений в IT технологиях и продолжает приобретать все большую востребованность.
Курс построен таким образом, чтобы ученик прошел путь от самого начала и шаг за шагом постиг все тонкости по созданию сложных интернет проектов, включая верстку, дизайн, языки Java, PHP, Python, разработку JavaScript, базы данных.
В процессе обучения ребята будут создавать ряд проектов, накапливая практические навыки, необходимые специалистам в веб-разработке.
Возраст учеников: 13-16 лет.
Стоимость обучения:
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в группе до 6 человек — 2500 руб./месяц;
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в мини-группе до 3 человек — 3300 руб./месяц.
Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 64 ак. часов.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
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