Web-программирование в ЦКТ «Идвен»

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Описание:

Курс для подростков, которые хотят примерить на себя профессию веб-разработчика. Веб-разработка — одно из самых популярных направлений в IT технологиях и продолжает приобретать все большую востребованность.

Курс построен таким образом, чтобы ученик прошел путь от самого начала и шаг за шагом постиг все тонкости по созданию сложных интернет проектов, включая верстку, дизайн, языки Java, PHP, Python, разработку JavaScript, базы данных.

В процессе обучения ребята будут создавать ряд проектов, накапливая практические навыки, необходимые специалистам в веб-разработке.

Возраст учеников: 13-16 лет.

Стоимость обучения:

в группе до 6 человек — 2500 руб./месяц;

в мини-группе до 3 человек — 3300 руб./месяц.

Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 64 ак. часов.

Частота занятий: 1 раз в неделю.