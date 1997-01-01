Японский язык (общий курс) в «Билингва»

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Описание:

Японский язык может не только сделать Вас уникальным человеком в глазах окружающих, но и поможет кардинально изменить вашу жизнь. Вы сможете выучить японский с нуля и научитесь свободно излагать свои мысли. В программе используется учебное пособие Minna no Nihongo, а также дополнительные иностранные газеты и журналы, аудио- и видео-материалы.

Наши преподаватели сделают занятия занимательными и разнообразными. Студенты разговаривают между собой и с преподавателем на разные темы, моделируют ситуации из жизни, слушают аудиозаписи, смотрят видеоматериалы, во время урока происходит полное погружение в языковую среду – залог успешного обучения, разрушения языкового барьера, получения навыков общения на японском языке.

Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.

Курс рассчитан на 5 лет.

Возраст учеников: от 10 до 18 лет.

Продолжительность учебного года: 9 мес.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 60 мин.

Количество человек в группах: до 8.

Стоимость занятий: от 3360 руб./мес.