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Хабаровск, Индустриальный, пер. Производственный, 2 , СК "Южный" (ОБД)
Хабаровск, Кировский, ул. Советская, 1 , Стрелковый тир
Информация
Международная детская футбольная школа «Юниор» г. Хабаровск.
ООО «Лига спорта».
Все методики по работе с детьми разработаны специалистами высшего уровня, а занятия проводятся в интересной для детей игровой форме. ⠀⠀
За успехами юного спортсмена можно следить в личном кабинете родителя, там же есть возможность оценить работу тренера, оставить отзыв или задать вопрос наставнику группы.
Возраст: с 3 лет.
Количество человек в группах: 15.
Стоимость: от 3200 руб./мес., первая тренировка - бесплатно (по предварительной записи).
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 1 час.
Форма: от 2200 руб.
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