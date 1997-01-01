Информация

Международная детская футбольная школа «Юниор» г. Хабаровск.

ООО «Лига спорта».

Все методики по работе с детьми разработаны специалистами высшего уровня, а занятия проводятся в интересной для детей игровой форме. ⠀⠀

За успехами юного спортсмена можно следить в личном кабинете родителя, там же есть возможность оценить работу тренера, оставить отзыв или задать вопрос наставнику группы.

Возраст: с 3 лет.

Количество человек в группах: 15.

Стоимость: от 3200 руб./мес., первая тренировка - бесплатно (по предварительной записи).

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 1 час.

Форма: от 2200 руб.