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"Юные туристы" в ДЮЦ "Восхождение"
Адреса
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация
Программа предназначена для детей – 7-8 лет
Срок реализации программы – 1 год
Режим проведения занятий – 3 раза в неделю по 1 часу, 1.5 часа общие тренировки
Основные формы проведения занятий – групповые
Ожидаемый результат:
Приобретение учащимися необходимых туристских навыков, знаний и умений, необходимых путешественникам.
Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно
Особенность программы:
Программа охватывает разнообразные направления: краеведение, экология, медицинская подготовка. Дает навыки для самостоятельных походов, учит самостоятельно организовать поход и грамотно к нему подготовиться. Дети получают знания, умения и навыки по преодолению естественных препятствий и морально-волевую подготовку, необходимую не только в походах, но и в повседневной жизни.
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