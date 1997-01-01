"Юные туристы" в ДЮЦ "Восхождение"

Информация

Программа предназначена для детей – 7-8 лет

Срок реализации программы – 1 год

Режим проведения занятий – 3 раза в неделю по 1 часу, 1.5 часа общие тренировки

Основные формы проведения занятий – групповые

Ожидаемый результат:

Приобретение учащимися необходимых туристских навыков, знаний и умений, необходимых путешественникам.

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно

Особенность программы:

Программа охватывает разнообразные направления: краеведение, экология, медицинская подготовка. Дает навыки для самостоятельных походов, учит самостоятельно организовать поход и грамотно к нему подготовиться. Дети получают знания, умения и навыки по преодолению естественных препятствий и морально-волевую подготовку, необходимую не только в походах, но и в повседневной жизни.