Юный конструктор в ДЮЦ «Техноспектр»

Информация

Описание: цель творческого объединения – формирование интереса к овладением искусством бумагопластика, а также вовлечение ребёнка в творческую деятельность посредством данной техники.

"Страна Бумграфия" позволит Вашему ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества при путешествии по нашей сказочной стране. Ребята научатся вырезать, собирать и просто создавать свои интересные объёмные модели. Дети познакомятся с понятиям дизайн. На следующих годах обучения будут выполнять свои проекты в графических программами Paint, Corel и даже создадут свою первую объёмную модель на 3D принтере.

Всё это поможет подготовить детей к профессиональному самоопределению, стимулировать творческую деятельность. И главное, Ваши дети будут много работать своими ручками, это то чего так не хватает им сегодня

Возраст учеников: от 7 до 14 лет

Количество человек в группах: до 15 детей.

Продолжительность занятия:

1-й год обучения - 1час 30 мин (2 занятия по 45 мин);

2-й и последующие года обучения - 2 часа 15 мин (3 занятия по 45 мин).

Форма одежды: свободная, сменная обувь.

Частота занятий: 2 раза в неделю.