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Юный конструктор в ДЮЦ «Техноспектр»
Адреса
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь
- +7 (4212) 585-297 , методический отдел
Информация
Описание: цель творческого объединения – формирование интереса к овладением искусством бумагопластика, а также вовлечение ребёнка в творческую деятельность посредством данной техники.
"Страна Бумграфия" позволит Вашему ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества при путешествии по нашей сказочной стране. Ребята научатся вырезать, собирать и просто создавать свои интересные объёмные модели. Дети познакомятся с понятиям дизайн. На следующих годах обучения будут выполнять свои проекты в графических программами Paint, Corel и даже создадут свою первую объёмную модель на 3D принтере.
Всё это поможет подготовить детей к профессиональному самоопределению, стимулировать творческую деятельность. И главное, Ваши дети будут много работать своими ручками, это то чего так не хватает им сегодня
Возраст учеников: от 7 до 14 лет
Количество человек в группах: до 15 детей.
Продолжительность занятия:
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1-й год обучения - 1час 30 мин (2 занятия по 45 мин);
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2-й и последующие года обучения - 2 часа 15 мин (3 занятия по 45 мин).
Форма одежды: свободная, сменная обувь.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
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