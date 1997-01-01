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"Юный металлист" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 12 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 51
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: программа разработана так, чтобы дать возможность обучающимся раскрыть и развить свои творческие способности, полнее и глубже получить знания о металлах, о профессиях, связанных с ними, о способах и приемах работы с металлом.
Учащиеся знакомятся с высокохудожественными образцами, выполненными из металла, кузнечного и декоративного прикладного искусства прошлого и настоящего, традициями народных ремесел. При выполнении практических работ осваивают и совершенствуют технологические приемы работы с металлом, ищут новые технологии, решают задачи по созданию творчески интересного изделия.
Возраст учащихся: от 12 до 18 лет.
Основа: платная.
Количество человек в группах: до 20.
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