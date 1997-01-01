"Юный металлист" в ЦВР "Планета взросления"

Информация

Описание: программа разработана так, чтобы дать возможность обучающимся раскрыть и развить свои творческие способности, полнее и глубже получить знания о металлах, о профессиях, связанных с ними, о способах и приемах работы с металлом.

Учащиеся знакомятся с высокохудожественными образцами, выполненными из металла, кузнечного и декоративного прикладного искусства прошлого и настоящего, традициями народных ремесел. При выполнении практических работ осваивают и совершенствуют технологические приемы работы с металлом, ищут новые технологии, решают задачи по созданию творчески интересного изделия.

Возраст учащихся: от 12 до 18 лет.

Основа: платная.

Количество человек в группах: до 20.